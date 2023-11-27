«Ракеты из стиральных машин и самокатов». Правда и мифы о новом русском оружии

Уровень Military (военный) предназначен для военной техники, а значит, такие чипы должны быть устойчивы к вибрации, перегрузке и высоким температурам. Следующий уровень - Industrial (промышленный) – для использования в промышленности, что также предполагает повышенную стойкость и работоспособность микросхем. На самом низком - гражданском уровне - требования к чипам не так жестки.

С 2014 года западные санкции обрубили доступ РФ к микросхемам уровня Space и Military. «В таких условиях Россия начала диверсификацию своих электронных компонентов в сторону гражданского рынка. - объясняет эксперт BBC. - То есть в сторону тех микросхем, которые не подпадают под санкции».

Как перекрыть этот канал снабжения, никто не знает. Олег Катков приводит пример Ирана, который очень давно живет под санкциями, но смог разработать эффективные беспилотники и даже баллистические ракеты.

«Наверное, единственный шанс сделать так, чтобы в РФ не попадали элементы гражданской электроники - это построить огромную стену вокруг России», - иронизирует главред Defense Express.

Капитан ВСУ Андрей Рудык, сам служивший ранее в боевой бригаде на фронте, говорит, что даже ели Россия полностью лишится доступа к западной электронике, это не остановит войну. Россияне просто массово перейдут на старую советскую технику.