Circle K привез в Эстонию решение для автоматической зарядки

«Для поощрения более широкого использования электромобилей важно предлагать владельцам электромобилей простые решения. Именно это и хочет предложить Circle K. Новое решение Autocharge исключает почти все дополнительные действия - открытие приложения или использование терминала карт для начала зарядки и оплаты. Клиенту достаточно просто подключить кабель к автомобилю, и все последующие операции - начало зарядки и оплата - происходят автоматически», - сказал руководитель отдела электронной мобильности Circle K Baltics Теэдо Мельтс.

Circle K - первая компания в Эстонии, предлагающая решение Autocharge, и одна из первых во всей Европе. По словам Мельтса, Autocharge находится в разработке уже несколько лет. «Мы хотели найти решение, которое будет работать с максимально возможным количеством марок автомобилей и зарядных устройств. Сегодня это решение поддерживается примерно 75 процентами электромобилей, и этот список постоянно обновляется с появлением на рынке новых моделей электромобилей», - рассказал руководитель отдела электронной мобильности. Чтобы проверить, поддерживает ли электромобиль решение, необходимо зарегистрировать автомобиль в приложении Circle K Charge. Для этого нужно сначала выбрать марку автомобиля в приложении, а затем модель. Если марка и модель соответствующего производителя не поддерживают эту услугу, приложение об этом сообщит.