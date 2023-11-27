Circle K привез в Эстонию решение для автоматической зарядки

Начиная с сегодняшнего дня, 27 ноября, все сверхбыстрые зарядные устройства Circle K по всей Эстонии обеспечивают возможность зарядки Autocharge plug and charge. Это новый удобный и простой способ зарядки электромобилей и оплаты за это. Для зарядки электромобиля достаточно лишь подключить кабель к автомобилю, и все остальное происходит автоматически.
«Для поощрения более широкого использования электромобилей важно предлагать владельцам электромобилей простые решения. Именно это и хочет предложить Circle K. Новое решение Autocharge исключает почти все дополнительные действия - открытие приложения или использование терминала карт для начала зарядки и оплаты. Клиенту достаточно просто подключить кабель к автомобилю, и все последующие операции - начало зарядки и оплата - происходят автоматически», - сказал руководитель отдела электронной мобильности Circle K Baltics Теэдо Мельтс.
Circle K - первая компания в Эстонии, предлагающая решение Autocharge, и одна из первых во всей Европе. По словам Мельтса, Autocharge находится в разработке уже несколько лет. «Мы хотели найти решение, которое будет работать с максимально возможным количеством марок автомобилей и зарядных устройств. Сегодня это решение поддерживается примерно 75 процентами электромобилей, и этот список постоянно обновляется с появлением на рынке новых моделей электромобилей», - рассказал руководитель отдела электронной мобильности. Чтобы проверить, поддерживает ли электромобиль решение, необходимо зарегистрировать автомобиль в приложении Circle K Charge. Для этого нужно сначала выбрать марку автомобиля в приложении, а затем модель. Если марка и модель соответствующего производителя не поддерживают эту услугу, приложение об этом сообщит.
Решение впервые было принято на зарядных устройствах для электромобилей Circle K в Швеции, а теперь оно доступно на всех станциях Circle K по всей Европе. «Мы стремимся к тому, чтобы зарядка электромобилей была максимально простой и быстрой и не мешала повседневным делам людей. Мы устанавливаем на станциях обслуживания Circle K по всей Эстонии только сверхбыстрые зарядные устройства на 350 кВт, которые позволяют в зависимости от автомобиля за примерно десять минут получить дополнительный заряд примерно на сто километров. Решение Autocharge делает быструю зарядку для владельцев электромобилей еще более простой и удобной», - сказал Мельтс.