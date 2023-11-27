СМИ: Россия все еще получает авиазапчасти из Украины

С начала российского вторжения в Украину российская «Авиа-ФЭД-Сервис» снабдила российскую авиапромышленность запчастями как минимум на 650 млн рублей. Из них детали на 370 млн рублей были поставлены из Украины, пишут «Важные истории» со ссылкой на таможенные декларации. Среди клиентов «Авиа-ФЭД-Сервис» - министерство обороны России, предприятия госкорпорации «Ростех» и президентский специальный летный отряд «Россия».

Согласно таможенным данным, компания импортировала из Украины детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД почти на 120 млн рублей и запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода «Радар» более чем на 67 млн.

Кроме того, в Россию были ввезены детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства «Мотор Сич», продукция киевского завода «Артем», Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других украинских предприятий примерно на 170 млн, перечисляют «Важные истории».

Поставки запчастей из Украины в РФ шли через третьи страны

«Авиа-ФЭД-Сервис» попала под украинские санкции еще в 2018 году, поэтому поставки ей с украинских предприятий шли не напрямую, а через зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компанию Linker, утверждают «Важные истории». Linker получала украинские запчасти, в том числе от «Мотор Сич», директор которого Вячеслав Богуслаев в октябре 2022 года был задержан по подозрению в госизмене за «незаконные поставки товаров военного назначения для российской штурмовой авиации».