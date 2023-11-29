Реконструкция улицы Йыэ началась немногим позже реконструкции улицы Пронкси, в обоих случаях к возобновлению движения приурочили пышные празднования. Однако если про улицу Пронкси можно твердо сказать, что она стала лучше после реконструкции, то про улицу Йыэ подобное можно говорить лишь с весьма большой натяжкой, утверждает активист и соавтор канала YouTube WKAD Даниил Куракин.
ОБЗОР ⟩ Обновленная улица Йыэ: плохая схема светофоров, дискриминация пешеходов, неоправданно широкая проезжая часть
Первое, на что обращаешь внимание, когда теперь идешь пешком или едешь на велосипеде с Нарвского шоссе и сворачиваешь на Йыэ, это пешеходный переход через эту улицу. Он значительно изменился после окончания реконструкции. Во-первых, велосипедная дорожка теперь не обрывается резко бордюром, а делает зигзаг, отклоняясь от прямого маршрута.
Нидерландский пример перенят лишь частично
Видимо, таллиннские проектировщики попытались сделать перекресток по образцу Нидерландов, страны, где одни из самых безопасных дорог на планете, но при этом забыли учесть то, что собственно и дает гарантию безопасности. Например, в Нидерландах на закруглении дороги сооружены специальные острова безопасности, которые ограждают велосипедиста от автомобильного потока, обеспечивая ему безопасное ожидание разрешающего сигнала светофора. К сожалению, на нашем новом перекрестке таких островков нет, а закругление весьма резкое.
Во-вторых, на перекрестке велосипедист должен иметь приоритет. Велосипедист начинает движение раньше автомобилей, чтобы его было видно. Это работает даже в случае, если светофор загорается зеленым светом одновременно для пешеходов, велосипедистов, а также для автомобилей, благодаря физическому расположению первых. На Йыэ этой проблемы в принципе не должно быть, так как поворот с Нарвского шоссе запрещен. Однако многие водители игнорируют это правило, что было замечено во время изучения перекрестка. Причем поворот обычно осуществляется с автобусной полосы.
В-третьих, для левого поворота светофоры должны быть скоординированы так, чтобы поворот был плавным и практически единомоментным, без необходимости долгого ожидания следующего зеленого сигнала. На этом перекрестке сначала загорается зеленым светофор слева, а через несколько секунд - справа, что не позволяет плавно пересечь перекресток. К сожалению, при текущей конфигурации этого перекрестка невозможно совершить переезд вышеописанным образом.
Пешеходам приходится слишком долго ждать зеленого
Второй переход на Йыэ является куда более проблемным, и причиной тому тоже являются светофорные фазы. Особенно это хорошо видно на видео. Пешеход нажимает на кнопку вызова зеленого сигнала, и он загорается, но только через минуту после нажатия, когда все пешеходы уже прошли на красный. Само собой, при таком низком потоке машин никто не будет ждать целую минуту, чтобы перейти по правилам на зеленый свет.
Стоит ли говорить, что такое положение вещей создает опасную ситуацию на дороге и риск аварии. Этот светофор можно синхронизировать с другими, чтобы зеленый свет загорался автоматически и не создавал пробки, что обычно и делают в других городах. Кнопки вызова в Таллинне не работают практически нигде, за исключением каких-то отдельных мест, и все, кажется, к этому уже привыкли. Но если кнопка работает и заставляет так долго ждать зеленый сигнал… Такое встречаешь не часто. Более того, на этом перекрестке есть датчики движения, но они либо не работают, либо, что более вероятно, направлены на зону ожидания велосипедистов на велодорожке, а не на пешеходную часть.
Велодорожки на Йыэ сделаны стандартным образом: тротуар у пешеходов отдан в пользу велодорожек, в то время как ширина дороги в пять полос осталась такой же, как и до реконструкции. Нужна ли в центре Таллинна дорога такой ширины, да еще и к тому же без зелени, но зато с тремя полосами движения с одной стороны дороги, - вопрос, который стоит задать городским властям. С учетом того, что автомобильный поток через Йыэ часто зависит от машин, прибывших с парома, такая ширина дороги выглядит сомнительной. Иначе зачем нам строить трамвайную линию в порт, если мы оставляем для прибывших опцию в виде комфортной и широкой дороги?
Вернем реку в центр города
С моей точки зрения, Йыэ необходимо сузить, и, более того, начать задумываться о том, можно ли украсить эту улицу, а возможно, даже весь Таллинн, рекой, убранной когда-то в коллектор.
Йыэ - речная улица, но никакой реки здесь уже давно нет. Вода всегда является ценным ресурсом в городе, поскольку она автоматически делает общественное пространство значительно лучше и привлекательнее. Не зря сегодня в Таллинне все самые лучшие городские пространства либо находятся у моря, либо ведут к нему. Если открытой воды в городе нет, то все рано или поздно обязательно вспоминают, что когда-то давно она была, но была закопана по тем или иным причинам.
Самый известный пример такого возвращения реки людям находится в Сеуле. Река Чхонгечхон была убрана под автостраду в середине XX века, поскольку район вокруг реки пришел в упадок, и сама река была сильно загрязнена. Однако через какое-то время жители Сеула поняли свою ошибку, и при мэрстве Ли Мен Бака автострада была снесена, а пространство вокруг реки было превращено в парк.
В Таллинне тоже была река, убранная в 30-е годы прошлого века под землю из-за антисанитарной обстановки вокруг нее, - Харьяпеа. С этой реки началась таллиннская промышленность, так как сначала мельницы, а потом и фабрики располагались на берегах Харьяпеа. К сожалению, это и стало причиной того, что река, соединявшая озеро Юлемисте с Таллиннским заливом, была убрана в трубу, ведь в реку сбрасывали отходы от работы фабрик, и река стала источать неприятные запахи.
Улица Йыэ могла бы стать тем местом, где часть этой реки можно было бы вывести обратно на поверхность. После этого река Йыэ стала бы больше похожа на улицу Дэминген в датском городе Вайле, где сделали канал в 2008 году, превратив обычную дорогу в неплохое пространство для прогулок и отдыха. Да, дорога была сужена, но это вопрос приоритетов, и нынешние тенденции в урбанистике напоминают о том, что тренд на возвращение рек и создание вокруг них общественных пространств существует еще с конца нулевых годов.
Вместо этого у нас есть в буквальном смысле памятник речке Харьяпеа, появившийся здесь после реконструкции Йыэ.
Само собой, железные согнутые пластины не заменят настоящую реку, и будем очень надеяться, что однажды городское пространство Таллинна обогатится рекой, убранной когда-то под землю.