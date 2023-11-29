ОБЗОР ⟩ Обновленная улица Йыэ: плохая схема светофоров, дискриминация пешеходов, неоправданно широкая проезжая часть

Закругление на пересечении улицы Йыэ и Нарвского шоссе. Фото: Даниил Куракин, частный архив

Пешеходам приходится слишком долго ждать зеленого

Второй переход на Йыэ является куда более проблемным, и причиной тому тоже являются светофорные фазы. Особенно это хорошо видно на видео. Пешеход нажимает на кнопку вызова зеленого сигнала, и он загорается, но только через минуту после нажатия, когда все пешеходы уже прошли на красный. Само собой, при таком низком потоке машин никто не будет ждать целую минуту, чтобы перейти по правилам на зеленый свет.

Стоит ли говорить, что такое положение вещей создает опасную ситуацию на дороге и риск аварии. Этот светофор можно синхронизировать с другими, чтобы зеленый свет загорался автоматически и не создавал пробки, что обычно и делают в других городах. Кнопки вызова в Таллинне не работают практически нигде, за исключением каких-то отдельных мест, и все, кажется, к этому уже привыкли. Но если кнопка работает и заставляет так долго ждать зеленый сигнал… Такое встречаешь не часто. Более того, на этом перекрестке есть датчики движения, но они либо не работают, либо, что более вероятно, направлены на зону ожидания велосипедистов на велодорожке, а не на пешеходную часть.