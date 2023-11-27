Решено: следующий военный парад в честь Дня победы пройдет в Нарве

Кайтселийт предстоящим летом организует парад Победы в Нарве.
Если этим летом парад прошел в Вильянди, где также был вновь открыт в Сакаламаа памятник павшим воинам, то следующим летом Эстония решила продемонстрировать свою военную доблесть на российской границе в Нарве. Парад уже проходил в Нарве в 1996 году.
День Победы - государственный праздник Эстонии, с 1934 года он проходит 23 июня - так отмечается победа Эстонии над Ландесвером в битве 23 июня 1919 года при Вынну.
По традиции место проведения парада Победы предлагает президент, а организует парад Кайтселийт.
В 1992 году торжественное построение Сил обороны состоялось в саду дворца Кадриорг. В 1993 году в Таллинне впервые состоялось торжественное построение Сил обороны Эстонии, где были освящены и переданы подразделениям Сил обороны знамена. В Тарту подразделения Сил обороны провели торжественное построение на Ратушной площади.
В 1994 году парад прошел в Тарту, затем проводился в Пярну, Нарве, Выру, Вильянди, Валда, Хаапсалу, Пярну, Пылва, Йыхви, Раквере, Пайде, на Сааремаа в качестве морского парада, в Рапла, Таллинне, Йыгева, Вильянди, Тарту, Пярну. Хаапсалу, Валга, Кярдла, Выру, Раквере, в Таллинне и Тарту. В 2020 году парад был отменен из-за эпидемии коронавируса, но в следующем году он снова состоялся в Пайде, в прошлом году в Курессааре и в этом году в Вильянди.