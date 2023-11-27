Решено: следующий военный парад в честь Дня победы пройдет в Нарве

Если этим летом парад прошел в Вильянди, где также был вновь открыт в Сакаламаа памятник павшим воинам, то следующим летом Эстония решила продемонстрировать свою военную доблесть на российской границе в Нарве. Парад уже проходил в Нарве в 1996 году.

День Победы - государственный праздник Эстонии, с 1934 года он проходит 23 июня - так отмечается победа Эстонии над Ландесвером в битве 23 июня 1919 года при Вынну.

По традиции место проведения парада Победы предлагает президент, а организует парад Кайтселийт.

В 1992 году торжественное построение Сил обороны состоялось в саду дворца Кадриорг. В 1993 году в Таллинне впервые состоялось торжественное построение Сил обороны Эстонии, где были освящены и переданы подразделениям Сил обороны знамена. В Тарту подразделения Сил обороны провели торжественное построение на Ратушной площади.