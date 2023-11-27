Пн, 27.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Три парламентские партии выступают за строительство АЭС в Эстонии

Aндрус Карнау
, журналист
Facebook
Comments
Только социал-демократы среди эстонских парламентских партий принципиально против строительства АЭС в Эстонии. Глава их фракции в Рийгикогу Евгений Осиновский считает, что Эстония может достичь целей своей энергополитики и без АЭС.
Только социал-демократы среди эстонских парламентских партий принципиально против строительства АЭС в Эстонии. Глава их фракции в Рийгикогу Евгений Осиновский считает, что Эстония может достичь целей своей энергополитики и без АЭС. Фото: Теэле Тоова

Из шести парламентских партий три поддерживают строительство в нашей стране атомной электростанции, одна выступает против и две пока не имеют четкой позиции.

Атомную энергетику поддерживают Партия реформ, «Ээсти 200» и EKRE. Против выступают социал-демократы. В выжидательной позиции находятся «Отечество» и Центристская партия. В настоящее время Эстония рассматривает возможность строительства небольшого ядерного реактора мощностью 350 МВт.

Представители политических партий высказали свое мнение на конференции, организованной Министерством климата. Член Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ) заявил, что если в отчете рабочей группы по атомной энергетике строительство атомной электростанции будет признано возможным, партия его поддержит. «Эта технология используется уже 70 лет, наряду с солнцем и ветром необходимы контролируемые мощности», - сказал Сутть.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх