Три парламентские партии выступают за строительство АЭС в Эстонии

Атомную энергетику поддерживают Партия реформ, «Ээсти 200» и EKRE. Против выступают социал-демократы. В выжидательной позиции находятся «Отечество» и Центристская партия. В настоящее время Эстония рассматривает возможность строительства небольшого ядерного реактора мощностью 350 МВт.

Представители политических партий высказали свое мнение на конференции, организованной Министерством климата. Член Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ) заявил, что если в отчете рабочей группы по атомной энергетике строительство атомной электростанции будет признано возможным, партия его поддержит. «Эта технология используется уже 70 лет, наряду с солнцем и ветром необходимы контролируемые мощности», - сказал Сутть.