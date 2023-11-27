В допинговых регуляторах WADA имеется пробел, которым пользуются спортсмены одной страны

Все спортсмены, находящиеся под наблюдением WADA, обязаны в несоревновательный период подтверждать свои перемещения в допинг-системе Adams. Спортсмен должен быть доступен WADA в определенное время и в определенном месте. Время должно быть между 6:00 и 23:00. По данным Норвежского национального радиовещания (NRK), этой возможностью активно пользовались трое марокканских бегунов на длинные дистанции.

Дело в том, что действующие в Марокко законы запрещают проведение допинг-тестов после 21:00 без конкретной причины. Спортсмены использовали закон в своих интересах, неоднократно уведомляя систему Adams о том, что они доступны для тестов с 21.00 до 23:00.

«Похоже, что тамошний этический уровень не такой, как нам хотелось бы», — прокомментировал ситуацию NRK эксперт по легкой атлетике Вебьерн Родаль.

В 2020 году следственное подразделение WADA назвало Марокко страной с самым высоким риском применения допинга. Норвежец Родаль, завоевавший золото на дистанции 800 метров на Олимпиаде в Атланте в 1996 году, уверен, что спортсмены выбрали такое время специально, чтобы избежать испытаний.

«Этот пробел нужно залатать. Это не может продолжаться. А если спортсмен намеренно делает невозможным проведение тестирования, его необходимо отстранить от соревнований. Даже если для этого потребуются особые условия для Марокко», - сказал Родаль NRK.