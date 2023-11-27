Яанус Карилайд: «Отечество» не стремится попасть в правительство реформистов

В передаче, естественно, говорилось и о том, почему и как Яанус Карилаид покинул Центристскую партию. Он заявил, что на самом деле долгое время чувствовал себя некомфортно в Центристской партии, поскольку с началом масштабной войны многое изменилось в эстонской политике. «Что скрывать, я был рад переходу на эстоноязычное школьное образование», - привел он пример. По словам Карилайда, внутри партии часто возникали споры, когда одна сторона придерживалась так называемой «проэстонской» линии, но некоторые члены партии не хотели с ней соглашаться.

В качестве примера он привел ситуацию, когда десять членов фракции Центристской партии не захотели осуждать агрессию России против Украины. Это вызвало еще больший раздор внутри партии, и он сам, как и Юри Ратас, осудили действия своих коллег по партии. «Постоянная борьба, столкновение идей - я думаю, это неразумно", - сказал он и заявил, что в «Отечестве» чувствует себя лучше. Карилайд также рассказал, что он и Михаил Кылварт не совпадают друг с другом во взглядах. «Наши способы мышления разные. Это просто честнее, что мы с ним не принадлежим к одной и той же партии», - сказал он.