Яанус Карилайд: «Отечество» не стремится попасть в правительство реформистов

Рейтинги партии «Отечество» продолжают расти. Недавний член Центристской партии, а ныне депутат фракции «Отечества» в Рийикогу Яанус Карилайд в беседе с ведущим студии Postimees Тарво Мадсеном среди прочего рассказал, может ли «Отечество» заменить в правительстве кого-то из нынешних коалиционных партнеров.
В передаче, естественно, говорилось и о том, почему и как Яанус Карилаид покинул Центристскую партию. Он заявил, что на самом деле долгое время чувствовал себя некомфортно в Центристской партии, поскольку с началом масштабной войны многое изменилось в эстонской политике. «Что скрывать, я был рад переходу на эстоноязычное школьное образование», - привел он пример. По словам Карилайда, внутри партии часто возникали споры, когда одна сторона придерживалась так называемой «проэстонской» линии, но некоторые члены партии не хотели с ней соглашаться.
В качестве примера он привел ситуацию, когда десять членов фракции Центристской партии не захотели осуждать агрессию России против Украины. Это вызвало еще больший раздор внутри партии, и он сам, как и Юри Ратас, осудили действия своих коллег по партии. «Постоянная борьба, столкновение идей - я думаю, это неразумно", - сказал он и заявил, что в «Отечестве» чувствует себя лучше. Карилайд также рассказал, что он и Михаил Кылварт не совпадают друг с другом во взглядах. «Наши способы мышления разные. Это просто честнее, что мы с ним не принадлежим к одной и той же партии», - сказал он.
Карилайд также прокомментировала уход Марии Юферевой-Скуратовски из Центристской партии. В отличие от многих других центристов, Юферева-Скуратовски присоединилась к Партии реформ, а не к «Отечеству». Карилайд считает, что Юферева-Скуратовски хорошо общалась с членами Партии реформ, когда работала в комиссии по иностранным делам Рийгикогу, и это могло быть одной из причин, почему она приняла решение в пользу реформистов.
Карилайд рассказал о том, как политику нынешнего правительства могут изменить более мелкие партнеры по коалиции - соцдемы и «Ээсти 200». По мнению Карилайда, эти партии в какой-то момент могут почувствовать, что их рейтинги страдают. На вопрос ведущего, готово ли «Отечество» пойти навстречу пожеланиям Партии реформ, чтобы войти в правительство в случае краха нынешней коалиции, Карилайд ответил, что «Отечество» не готово стать партией-заместителем в правительстве.
«Скорее, у Партии реформ есть другие варианты на случай, если нынешние партнеры реформистов по коалиции заговорят более сильным голосом. «Отечество» для них слишком дорого, но «Отечество» работает спокойно, и возможность для нас обязательно появится», - сказал он.
В передаче Карилайд также проанализировал, как «Отечество» вдруг поднялось с последнего места на первое в рейтингах. «Почему рейтинг «Отечества» сегодня такой высокий? Есть два важных компонента. Во-первых, предыдущий председатель Сеэдер продемонстрировал очень сильный политический почерк, а нынешний председатель Рейнсалу смог уловить текущий политический контекст и послать актуальные и заметные сигналы», - сказал Карилайд и добавил, что синергия двух вышеупомянутых личностей и привела к тому, что рейтинг «Отечества» так вырос.
Он также добавил, что за подъемом партии «Отечества» определенно стоят и действия Партии реформ, а также тот факт, что правительство усугубляет экономический кризис. По мнению Карилайда, высокомерие реформистов работает и против правительства.