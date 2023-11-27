Новая Зеландия отменит пожизненный запрет на курение для молодых людей, чтобы пополнить бюджет

Закон, принятый предыдущим правительством Джасинды Ардерн, предусматривал пожизненный запрет на продажу сигарет и табачной продукции с 2024 года всем родившимся после 2008 года.

В рамках кампании по отмене курения в стране вводились ограничения на розничную продажу табачных изделий и снижение уровня содержания никотина в сигаретах. Исследования выявили, что подобные меры могут спасти около пяти тысяч человек в год.

«Мы хотим сделать так, что молодые люди вообще не начинали курить», - говорила тогда министр здравоохранения Айеша Вералл.

На прошлой неделе Национальная партия Новой Зеландии согласилась сформировать коалиционное правительство с двумя правыми партиями.

Среди прочего новое коалиционное правительство обещает снизить подоходный налог с населения и сократить государственную бюрократию.

В минувшую субботу министр финансов страны Никола Уиллис анонсировала отмену реформы по борьбе с курением, объяснив это необходимостью пополнить бюджет страны.

«Мы должны помнить, что изменения в законодательстве по борьбе с курением оказали значительное влияние на государственную казну, лишив ее почти 1 млрд долларов», - сказала Уиллис в интервью новозеландской телекомпании TV3.

В Новой Зеландии курение служит одним из основных факторов предотвратимых смертей. Предыдущее правительство поставило цель снизить количество курильщиков в стране до 5% к 2025 году и в итоге полностью отказаться от курения.