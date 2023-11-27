Ощущение уверенности промышленных предприятий Эстонии продолжает падать

Прогноз объема продукции на последующие три месяца в ноябре за месяц упал на 9 пунктов до -35 пунктов, в ноябре 2022 года он составлял -29 пунктов, передала BNS пресс-служба института.

Оценка предприятиями нынешних резервов в месячном сравнении в ноябре удержалась на отметке в 3 пункта, годом ранее этот же показатель составлял -3 пункта.

Оценка текущего спроса в ноябре за месяц упала на 5 пунктов до -55 пунктов, в ноябре прошлого года она составляла -36 пунктов.

Чувство уверенности строительного сектора в ноябре за месяц выросло на 1 пункт до -25 пунктов, в ноябре 2022 года оно составляло -14 пунктов.

Оценка строительными предприятиями портфеля заказов в ноябре выросла на 2 пункта до -27 пунктов. В ноябре 2022 года она составляла -13 пунктов.

Прогноз относительно числа работников на последующие три месяца за месяц в ноябре этого года вырос с -23 до -22 пунктов, год назад он составлял -14 пунктов.