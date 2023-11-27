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Эстонский союз шахмат скорбит в связи с гибелью вице-президента Украинской шахматной федерации

BNS
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: VisionalMedia / Shutterstock

Вице-президент Украинской шахматной федерации Артем Сачук погиб в борьбе за свободу Украины, в связи с чем Эстонский шахматный союз направил в адрес Украинской шахматной федерации соболезнования.

«Мы глубоко опечалены известием о том, что вице-президент Украинской шахматной федерации Артем Сачук погиб, защищая свободу Украины. Эстонский союз шахмат выражает глубочайшие соболезнования украинскому шахматному сообществу», - говорится в соболезновании союза шахмат.

«Эстонское шахматное сообщество и Эстонский союз шахмат солидарны с народом Украины, который борется за свою свободу и родину», - отметили в союзе шахмат.

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