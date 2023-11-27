Эстонский союз шахмат скорбит в связи с гибелью вице-президента Украинской шахматной федерации

«Мы глубоко опечалены известием о том, что вице-президент Украинской шахматной федерации Артем Сачук погиб, защищая свободу Украины. Эстонский союз шахмат выражает глубочайшие соболезнования украинскому шахматному сообществу», - говорится в соболезновании союза шахмат.

«Эстонское шахматное сообщество и Эстонский союз шахмат солидарны с народом Украины, который борется за свою свободу и родину», - отметили в союзе шахмат.