Эстонский союз шахмат скорбит в связи с гибелью вице-президента Украинской шахматной федерации

Вице-президент Украинской шахматной федерации Артем Сачук погиб в борьбе за свободу Украины, в связи с чем Эстонский шахматный союз направил в адрес Украинской шахматной федерации соболезнования.
«Мы глубоко опечалены известием о том, что вице-президент Украинской шахматной федерации Артем Сачук погиб, защищая свободу Украины. Эстонский союз шахмат выражает глубочайшие соболезнования украинскому шахматному сообществу», - говорится в соболезновании союза шахмат.
«Эстонское шахматное сообщество и Эстонский союз шахмат солидарны с народом Украины, который борется за свою свободу и родину», - отметили в союзе шахмат.