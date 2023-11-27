Деятельность Wolt расширилась на еще одно крупное самоуправление в Харьюмаа

«В Харьюмаа мы только что расширили свою деятельность на города Сауэ и Саку и их окрестности. Поскольку прием там был положительным, я считаю, что жители Юри тоже ждут прихода наших услуг», - сказал Мантас Ломсаргис, менеджер Wolt в странах Балтии.

Что касается Юри, то пока рано называть всех партнеров, потому что переговоры еще продолжаются. «Однако сегодня мы уже расширяемся таким образом, что доля оптовых торговцев - наряду с ресторанами и кафе - тоже значительна», - сказал Ломсаргис, упомянув в качестве одного из наименований заправочную станцию Alexela.

Среди заведений общественного питания на платформу выйдут Peetri Pizza Peetri, Pizzakiosk Peetri, Pirosmani, Rae Sushi и Rucola Peetri. «Эти заведения общественного питания расширяют зону обслуживания в сторону Юри. Это очень хороший пример того, как мы пытаемся помочь разным компаниям охватить с помощью нашего сервиса больше клиентов», - комментирует Ломсаргис.

Приход в Юри Wolt дает местным жителям возможность зарабатывать курьерами, что, по словам Ломсаргиса, всегда вызывало большой интерес. В первую очередь этот интерес велик по той причине, что Wolt позволяет подписывать трудовой договор, и многие этим пользуются.