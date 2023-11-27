У Таллинна не хватает денег, чтобы взять на себя уборку тротуаров от снега

Согласно Строительному кодексу, собственник недвижимости несет ответственность за тротуары, прилегающие к его собственности.

Чтобы иметь возможность обслуживать все тротуары, городу потребуются дополнительные средства в размере около 26 миллионов евро.

Заместитель председателя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг пояснил, что зачастую снег некуда сбрасывать, и его приходится вывозить с улиц, что очень дорого.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил на прошлой неделе на радио Äripäev, что у Таллинна всегда есть 70-90 миллионов евро в резерве, а к концу следующего года там останется как минимум 70 миллионов евро.