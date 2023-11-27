У Таллинна не хватает денег, чтобы взять на себя уборку тротуаров от снега

Обслуживание тротуаров в Таллинне по-прежнему является общей ответственностью как города, так и владельцев недвижимости, поэтому во время снегопада дворы домов часто становятся непроходимыми. Решения нет, поскольку домовладельцы часто опаздывают с уборкой снега, а у города не хватает денег, пишет ERR.
Согласно Строительному кодексу, собственник недвижимости несет ответственность за тротуары, прилегающие к его собственности.
Чтобы иметь возможность обслуживать все тротуары, городу потребуются дополнительные средства в размере около 26 миллионов евро.
Заместитель председателя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг пояснил, что зачастую снег некуда сбрасывать, и его приходится вывозить с улиц, что очень дорого.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил на прошлой неделе на радио Äripäev, что у Таллинна всегда есть 70-90 миллионов евро в резерве, а к концу следующего года там останется как минимум 70 миллионов евро.
Объем бюджета Таллинна в 2024 году составляет 1,26 миллиарда евро. В следующем году город планирует занять до 125 миллионов евро.