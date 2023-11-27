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Руководитель крупных торговых центров о прошедшем году: на самом деле жаловаться не на что

rus.postimees.ee
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Торговый центр Rocca al Mare.
Торговый центр Rocca al Mare. Фото: Mihkel Maripuu

Хотя торговые центры Таллинна были переполнены людьми во время скидочной кампании «Черная пятница» на прошлой неделе, посещаемость все же оказалась меньше, чем в прошлом году, рассказал руководитель торговых центров Kristiine и Rocca al Mare Кристиан Маароос изданию Äripäev.

Основным показателем торговых центров является посещаемость, и, по словам Маарооса, показатели посещаемости торгового центра Kristiine за весь год даже превысили показатели 2019 года.

«На самом деле не на что жаловаться», - сказал Маароос, подводя итоги за весь год.

«Первая половина следующего года уже не будет такой радостной», - сказал Маароос в утренней программе Äripäev о следующем году.

Читайте подробнее в Äripäev.

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