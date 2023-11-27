Руководитель крупных торговых центров о прошедшем году: на самом деле жаловаться не на что

Хотя торговые центры Таллинна были переполнены людьми во время скидочной кампании «Черная пятница» на прошлой неделе, посещаемость все же оказалась меньше, чем в прошлом году, рассказал руководитель торговых центров Kristiine и Rocca al Mare Кристиан Маароос изданию Äripäev.