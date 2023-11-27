Мэр Кохтла-Ярве может смениться уже во вторник

Кандидатом на пост мэра Кохтла-Ярве является Хенри Казело, что подтвердили изданию «Пыхьяранник» несколько социал-демократов. Казело в течение 11 лет работал на различных должностях в Брюсселе и Страсбурге в Европейском парламенте. Казело был членом Центристской партии в течение 10 лет, но в 2013 году вступил в Социал-демократическую партию.

Завяление о вотуме недоверия нынешнему мэру города Вирве Линдер подписали среди прочего члены центриcтской фракции Валерий Корб, Арне Берендсен, Сергей Лопин, Рийна Иванова, председатель горсобрания, социал-демократ, член Рийгикогу Эдуард Одинец, и его коллеги по фракции Елена Мутонен и Владимир Чужас.

Мэр Вирве Линдер сообщила «Пыхьяранник», что причины для выражения ей недоверия уже найдены. Она отметила, что, например, одной из причин ошибочных проектов мэрии являются действия самих членов госробрания, как и то, что председатель горсобрания Эдуард Одинец, будучи депутатом Рийгикогу, не имел достаточно времени для управления горсобранием и вникания в вопросы Кохтла- Ярве. «По сей день у горсобрания нет даже юриста», - отметила Линдер.

«Настоящая причина вотума недоверия - восстановление в Кохтла-Ярве власти избирательного блока «Прогресс», связанного с Центристской партией и бизнесменом Осипенко. Я давно поняла, что Эдуард Одинец, который ранее позиционировал себя оппозиционным лидером горсобрания, выполнял эту роль только для общественности», - сказала Линдер, добавив, что по сути Одинец является частью той же системы.

По мнению депутатов, подписавших заявление о вотуме недоверия, пришедшая к власти в феврале этого года управа не выполнила важную задачу - отстаивать разумное использование городского бюджета, поэтому у них нет доверия к действиям мэрии. «В ситуации, когда городской бюджет не сбалансирован и планируется волна сокращений в городских учреждениях, недопустимо назначать одним чиновникам городской администрации значительно более высокую зарплату, чем другим, и премию-сюрприз», - сказал депутат горсобрания Сергей Лопин.

Он также раскритиковал городские власти за то, что они не отвечали на запросы членов горсобрания и граждан, или затягивали с ответом. «Отношение членов мэрии к членам горсобрания в связи с их запросами зачастую высокомерное», - заметил он.