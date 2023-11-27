ОБЪЯСНЯЕТ КАССА ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ⟩ Что делать, если вы потеряли работу в Финляндии? Где можно получить пособие

В первую очередь необходимо выяснить, расторгнут или приостановлен ваш трудовой договор в Финляндии. В случае экономических трудностей финские работодатели часто отправляют своих сотрудников в принудительный отпуск. Если речь идет о принудительном отпуске, Эстонская касса по безработице не может зарегистрировать человека как безработного. Для получения пособия во время принудительного отпуска сотрудники должны обратиться в финские учреждения. Если человек состоит в профсоюзе, то обращаться следует именно в этот профсоюз. Если человек не состоит в профсоюзе в Финляндии, обращаться следует в Kela (финское учреждение социального страхования).

Если трудовой договор человека в Финляндии был расторгнут, он имеет право выбрать, подать ли заявление на пособие по безработице из последней страны работы, то есть из Финляндии, или из страны проживания, то есть из Эстонии. При выборе следует учитывать, в какой стране человек хочет найти работу в будущем.

Желательно до отъезда из Финляндии узнать о возможностях получения пособия по безработице, так как финское пособие часто бывает больше.