В связи с охлаждением строительного рынка Финляндии увеличилось количество эстонских граждан, столкнувшихся с потерей работы в этой стране. Как поступить в этой ситуации и в какой стране можно получить пособие по безработице после потери работы? Эстонская касса по безработице подготовила краткое руководство.
ОБЪЯСНЯЕТ КАССА ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ⟩ Что делать, если вы потеряли работу в Финляндии? Где можно получить пособие
В первую очередь необходимо выяснить, расторгнут или приостановлен ваш трудовой договор в Финляндии. В случае экономических трудностей финские работодатели часто отправляют своих сотрудников в принудительный отпуск. Если речь идет о принудительном отпуске, Эстонская касса по безработице не может зарегистрировать человека как безработного. Для получения пособия во время принудительного отпуска сотрудники должны обратиться в финские учреждения. Если человек состоит в профсоюзе, то обращаться следует именно в этот профсоюз. Если человек не состоит в профсоюзе в Финляндии, обращаться следует в Kela (финское учреждение социального страхования).
Если трудовой договор человека в Финляндии был расторгнут, он имеет право выбрать, подать ли заявление на пособие по безработице из последней страны работы, то есть из Финляндии, или из страны проживания, то есть из Эстонии. При выборе следует учитывать, в какой стране человек хочет найти работу в будущем.
Желательно до отъезда из Финляндии узнать о возможностях получения пособия по безработице, так как финское пособие часто бывает больше.
Если человек временно приезжает из Финляндии в Эстонию искать работу, он может экспортировать назначенное в Финляндии пособие по безработице на основании сертификата U2 в Эстонию (экспортирование означает, что пособие человеку, ищущему работу временно в другой стране, продолжает выплачивать страна, назначившая это пособие, сроком до 6 месяцев). По вопросам сертификата U2 и экспорта финского пособия необходимо обращаться в финское учреждение, назначившее пособие по безработице (Kela или профсоюз).
Если человек решил подать заявку на пособие в Эстонии, Эстонская касса по безработице попросит его предоставить сертификат U1 о страховом стаже, накопленном в Финляндии. Если человек состоял в профсоюзе, сертификат выдает профсоюз. Если он не состоял в профсоюзе, сертификат выдает Kela. Например, если человек работал в Финляндии 10 лет, из которых первые 5 лет в профсоюзе, а последние 5 лет без профсоюза, то сертификат за первые 5 лет выдает профсоюз, а за последние 5 лет - Kela.
Если у человека нет финского сертификата U1, ему необходимо подать заявление на подтверждение периодов страхования, приобретенных за границей, к которому следует приложить подтверждения о зарплате и документ о прекращении последнего трудового договора.
На основании этого заявления специалисты службы занятости отправят запрос в финское учреждение о стаже работы, и после получения ответа и наличия всех необходимых данных касса по безработице примет решение о выплате пособия.
Дополнительная информация
Информация о подаче заявления на компенсацию за вынужденный отпуск в Финляндии.
Информация о получении финского пособия по безработице.
По вопросам выдачи финского сертификата U1 вы можете обратиться:
В Kela
или в свой профсоюз.
Если Вы обращаетесь за пособием по безработице в Эстонии, то информацию о суммировании и подсчете трудового стажа в Эстонии и странах ЕС вы можете найти здесь.