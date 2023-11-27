Politico: Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе

Издание отмечает, что «европейский континент пересматривает свои стратегические отношения, оборону, торговую политику, вступление стран в ЕС и энергетическую безопасность - и во многом это благодаря украинскому комику, ставшему президентом».

«Зеленскому удалось убедить Европу, что ее будущее связано с будущим Украины, во что мало кто верил до российского вторжения в феврале прошлого года. Его коммуникативные навыки сыграли ключевую роль. Его жесткая риторика разоблачает порочность российского режима, против которого он борется, опровергая веру многих европейцев - особенно в Берлине и Париже - в то, что Москва может быть партнером», - пишет Politico.