ФОТО И ВИДЕО ⟩ Удивительное явление: природа создала на пляже ледяные шары

Аналогичное зрелище можно было наблюдать в начале года на пляже Кабли, где на участке протяженностью около ста метров можно было увидеть ледяные шары различных размеров, которые привлекли внимание людей.

По словам синоптика Кайро Кийтсака, ледяные шары или «ледяные яйца» - это необычное природное явление, для возникновения которого требуется сочетание нескольких погодных условий: температура воздуха ниже нуля, температура воды, близкая к точке замерзания, мелкий и неглубокий песчаный берег с небольшим уклоном, а также спокойное, но слегка волнующееся море.

Ледяные шары. Фото: Anneli Naar