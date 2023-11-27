РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОБЛЕМА ⟩ Как предотвратить застревание наличных в банкомате?

Хотя наличные уже не так распространены, как банковские карты, большинству из нас по-прежнему время от времени приходится пользоваться банкоматом. Внести наличные на первый взгляд легко, но распространенные ошибки приводят к сбоям в работе машины, на устранение которых может потребоваться время. Как этого избежать?
Как правило, неисправности банкомата возникают тогда, когда деньги вставлены неправильно или в аппарат попал посторонний предмет. Обычно проблема в том, что деньги вставляются в банкомат с помощью зажима для денег или резинки. Вместе с деньгами в банкомат также может попасть карточка клиента или лист бумаги, проблемы также могут вызывать мятые и сломанные купюры и монеты.
Вставляйте банкноты без зажима или резинки
По словам руководителя по карточным платежам LHV Индрека Кальюмяэ, все банкоматы новые и максимально надежные, но в них все еще много движущихся частей, и вложенные в банкомат наличные должны пройти несколько метров. «Это означает, что если купюры сложены в банкомат, они помяты, грязны или порваны, банкомат не сможет их правильно прочитать», - сказал он.
Поэтому, вставляя наличные в банкомат, необходимо убедиться, что купюры целы - так каждый может помочь обеспечить правильную работу банкомата. «Кроме того, мы рекомендуем пересчитывать деньги перед тем, как их вложить, чтобы убедиться в сумме, а также мы рекомендуем проверить правильность купюр, потому что фальшивые деньги тоже циркулируют. Банкомат не вернет покупателю неисправные или поддельные купюры», - добавил Кальюмяэ.
Посторонние предметы вызывают неисправности
Если вместе с купюрами в банкомат попадет резинка, зажим или другой посторонний предмет, банкомат может легко выйти из строя, ведь даже мелкие предметы имеют свойство застревать в банкомате или ломать его. Если случится так, что банкомат зависнет после вставки наличных или сумма, считанная банкоматом, не соответствует введенным деньгам, вам необходимо обратиться в службу поддержки клиентов банка - если банкомат неисправен, его нельзя использовать, и вмешаться будет вынужден технический специалист. Чтобы вернуть деньги, сделку необходимо оспорить в банке.
При этом необходимо учитывать, что возврат денег также может занять до десяти дней - необходимо провести аудит, в ходе которого проверяются журнал транзакций банкомата и отчет технического специалиста. Денежные кассеты забирают на обработку, а деньги в банкомате пересчитываются и сравниваются с отчетом банкомата о выданных купюрах. Однако беспокоиться о потере денег не стоит - на счет клиента поступит именно та сумма, которая была введена в банкомат.