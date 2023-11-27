РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОБЛЕМА ⟩ Как предотвратить застревание наличных в банкомате?

Как правило, неисправности банкомата возникают тогда, когда деньги вставлены неправильно или в аппарат попал посторонний предмет. Обычно проблема в том, что деньги вставляются в банкомат с помощью зажима для денег или резинки. Вместе с деньгами в банкомат также может попасть карточка клиента или лист бумаги, проблемы также могут вызывать мятые и сломанные купюры и монеты.

Вставляйте банкноты без зажима или резинки

По словам руководителя по карточным платежам LHV Индрека Кальюмяэ, все банкоматы новые и максимально надежные, но в них все еще много движущихся частей, и вложенные в банкомат наличные должны пройти несколько метров. «Это означает, что если купюры сложены в банкомат, они помяты, грязны или порваны, банкомат не сможет их правильно прочитать», - сказал он.

Поэтому, вставляя наличные в банкомат, необходимо убедиться, что купюры целы - так каждый может помочь обеспечить правильную работу банкомата. «Кроме того, мы рекомендуем пересчитывать деньги перед тем, как их вложить, чтобы убедиться в сумме, а также мы рекомендуем проверить правильность купюр, потому что фальшивые деньги тоже циркулируют. Банкомат не вернет покупателю неисправные или поддельные купюры», - добавил Кальюмяэ.

Посторонние предметы вызывают неисправности

Если вместе с купюрами в банкомат попадет резинка, зажим или другой посторонний предмет, банкомат может легко выйти из строя, ведь даже мелкие предметы имеют свойство застревать в банкомате или ломать его. Если случится так, что банкомат зависнет после вставки наличных или сумма, считанная банкоматом, не соответствует введенным деньгам, вам необходимо обратиться в службу поддержки клиентов банка - если банкомат неисправен, его нельзя использовать, и вмешаться будет вынужден технический специалист. Чтобы вернуть деньги, сделку необходимо оспорить в банке.