Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Кабнале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 27 ноября: до строительства АЭС осталось пара шагов, трагический пожар в Нарва-Йыэсуу, выставка об истории дамской сумочки, Международный благотворительный рождественский базар
Сегодня в выпуске:
- Готова ли Эстония к постройке АЭС? Политики и специалисты по энергетике обсуждают последние детали для принятия важного решения
- Это важно: государство ограничит использование некоторых лекарств; в Эстонию не впустили десятки иностранцев и новая эпидемия в Китае
- Огонь вновь привёл к потере очередной человеческой жизни. Тело жителя города Нарва-Йыэсуу было найдено после мощного пожара в одном из деревянных жилых домов. Эксперты выясняют причины возгорания
- Вся жизнь женщины - в её сумке. Экскурсия в Таллиннском музее городской жизни по экспозиции дамских сумочек начала прошлого столетия
- Это интересно: кому следует воздержаться от поездки на машине; почему в Финляндии люди вышли на митинги; свадьба стоимостью 59 миллионов долларов
- В Таллинне уже в 18-й раз прошел международный рождественский базар с целью собрать средства на благотворительность. Чем радовали гостей и какие суммы удалось собрать?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 27 ноября.