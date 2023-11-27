«Новости в 7» за 27 ноября: до строительства АЭС осталось пара шагов, трагический пожар в Нарва-Йыэсуу, выставка об истории дамской сумочки, Международный благотворительный рождественский базар

Сегодня в выпуске:

- Готова ли Эстония к постройке АЭС? Политики и специалисты по энергетике обсуждают последние детали для принятия важного решения

- Это важно: государство ограничит использование некоторых лекарств; в Эстонию не впустили десятки иностранцев и новая эпидемия в Китае

- Огонь вновь привёл к потере очередной человеческой жизни. Тело жителя города Нарва-Йыэсуу было найдено после мощного пожара в одном из деревянных жилых домов. Эксперты выясняют причины возгорания

- Вся жизнь женщины - в её сумке. Экскурсия в Таллиннском музее городской жизни по экспозиции дамских сумочек начала прошлого столетия

- Это интересно: кому следует воздержаться от поездки на машине; почему в Финляндии люди вышли на митинги; свадьба стоимостью 59 миллионов долларов

- В Таллинне уже в 18-й раз прошел международный рождественский базар с целью собрать средства на благотворительность. Чем радовали гостей и какие суммы удалось собрать?