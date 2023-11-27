Представители трех партий сошлись во мнении: будущее – за единой школой

Будущее - за единой школой, где эстоноязычные и русскоязычные ребята учатся вместе. Только так удастся положить конец сегрегации в сфере образования и обеспечить детям из русскоязычных семей владение государственным языком на уровне близком к родному и наличие социальных связей, необходимых для дальнейшей успешной жизни.
К такому выводу пришли участники прошедшей на выходных конференции «Переход на эстонский язык обучения в Таллинне - цели и реальность» – председатель фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Евгений Осиновский, министр образования и науки Кристина Каллас («Ээсти 200»), отвечающий в столице за сферу образования вице-мэр Андрей Канте (Центристская партия) и бывший директор Украинской школы и нынешний руководитель по развитию столичной гимназии Паэ Наталья Мялицина.
«Уверен, что целью реформы должно стать постепенное внедрение модели единой школы, где эстоно- и русскоязычные ребята учатся вместе. Только таким образом мы сможем создать благоприятную среду для межнациональных контактов и единого ценностного пространства. В свою очередь, это естественным путем повысит и мотивацию изучать эстонский язык», - подчеркнул организатор конференции Евгений Осиновский в своем докладе.
«Если в нюансах вице-мэр Таллинна и министр образования спорят по поводу эстоноязычного образования, то радует их единое видение, что мы должны постепенно прекратить сегрегацию школьной сети. Это требует продуманного плана на уровне Таллинна, но и всяческой поддержки со стороны министерства», - сказал Осиновский.
Конференция «Переход на эстонский язык обучения в Таллинне - цели и реальность» прошла на русском языке в столичном квартале Теллискиви, в центре JAIK. Панельную дискуссию модерировал ведущий ETV+ и «Радио 4» Андрей Титов. В конференции приняли участие директора и педагоги столичных школ и детских садов, политики и чиновники, а также те, кто хотел получить наиболее полную и достоверную информацию о предстоящей реформе и связанных с ней проблемах и путях их решения.