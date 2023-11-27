Китай отказывается платить за газовый проект Путина и требует все новых скидок

Проект газопровода «Сила Сибири-2», который Кремль рассматривает как ключевую замену «Газпрома» на европейском рынке, продолжает висеть в воздухе. Китай не желает вкладывать в проект ни одного юаня, предлагая России самой полностью профинансировать строительство нового газопровода, также Китай требует новых скидок на поставки газа из России, сообщает rus.tvnet.lv со ссылкой на South China Morning Post.
«Пекин прекрасно понимает, что может диктовать свои правила и находится в гораздо более сильной позиции, чем Россия», - говорит источник в СМИ.
По его словам, давление проекта «Сила Сибири-2» ощущается и среди первых лиц обеих стран, поскольку Китай хочет как можно меньше платить за российский газ. Газ, который «Газпром» поставляет в Китай с 2019 года по газопроводу «Сила Сибири-1», уже обходится Китаю как минимум в два раза дешевле, чем европейским странам.
С учетом проекта бюджета России, в следующем году средняя цена газа для Китая составит 297,3 долларов за тысячу кубометров газа по сравнению с 501,6 долларов для Европы и Турции.
Ожидается, что в следующем году скидка для Китая увеличится, а цена составит 271,6 доллар за 1000 кубометров газа. Цена для Турции и Европы также снизится - до 481,7 доллара.
Китай, однако, не устраивает такая скидка, поскольку он хочет значительно большего снижения цен.
«Во всем, что касается строительства "Силы Сибири-2", Пекин хочет быть уверенным, что у него не будет ни рисков, ни затрат. Поэтому счет за строительство этого необходимого России проекта придется оплатить самой России», - говорит источник The South China Morning Post.
Неясно, найдет ли «Газпром» средства для реализации нового суперпроекта. После ухода с европейского рынка компания понесла чистые убытки в размере не менее 10 миллиардов евро в год, а также столкнулась с большими трудностями при уплате налогов. Поэтому компания была вынуждена потратить две трети своих резервов.
Несмотря на финансовое положение «Газпрома», президент России Владимир Путин находится под огромным давлением. Если газопровод не будет построен, то России просто некуда будет девать огромное количество газа. Потеряв европейский рынок, на который до войны поставлялось 150 миллиардов кубометров газа в год, «Газпром» был вынужден сократить добычу газа на четверть.
Путин неоднократно заявлял, что «Сила Сибирь-2» поможет России поставлять в Китай 100 миллиардов кубометров газа в год, что в пять раз больше, чем сейчас. Однако России приходится столкнуться с некоторым сопротивлением со стороны Пекина, которому этот проект не особо нужен, а Монголия также требует оплаты за этот трубопровод, поскольку ожидается, что трубопровод «Сила Сибирь-2» пройдет по ее территории.
Власти Улан-Батора пока не дали зеленый свет Москве, хотя Путин обсуждал этот вопрос во время встречи с президентом Монголии.
По мнению представителей правительства Монголии, заявление российских чиновников о том, что строительство «Сила Сибири-2» начнется в следующем году, крайне маловероятно.