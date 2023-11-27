Китай отказывается платить за газовый проект Путина и требует все новых скидок

«Пекин прекрасно понимает, что может диктовать свои правила и находится в гораздо более сильной позиции, чем Россия», - говорит источник в СМИ.

По его словам, давление проекта «Сила Сибири-2» ощущается и среди первых лиц обеих стран, поскольку Китай хочет как можно меньше платить за российский газ. Газ, который «Газпром» поставляет в Китай с 2019 года по газопроводу «Сила Сибири-1», уже обходится Китаю как минимум в два раза дешевле, чем европейским странам.

С учетом проекта бюджета России, в следующем году средняя цена газа для Китая составит 297,3 долларов за тысячу кубометров газа по сравнению с 501,6 долларов для Европы и Турции.

Ожидается, что в следующем году скидка для Китая увеличится, а цена составит 271,6 доллар за 1000 кубометров газа. Цена для Турции и Европы также снизится - до 481,7 доллара.

Китай, однако, не устраивает такая скидка, поскольку он хочет значительно большего снижения цен.

«Во всем, что касается строительства "Силы Сибири-2", Пекин хочет быть уверенным, что у него не будет ни рисков, ни затрат. Поэтому счет за строительство этого необходимого России проекта придется оплатить самой России», - говорит источник The South China Morning Post.