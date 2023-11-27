Работа дома: лишь небольшая часть сотрудников Elisa появляется в офисе

Если в докоронавирусный период 62 процента всех сотрудников еженедельно посещали офис, то сейчас количество людей, посещающих офис в неделю, сократилось примерно до 25 процентов, и это по всем сотрудникам и командам.

«Офис стал местом, куда вы идете, когда вам нужно с кем-то встретиться или поработать с целой командой. Это больше не то место, куда вы ходите просто потому, что так делалось всегда. Скорее, он превратился из основного рабочего места людей в нечто, что предлагает альтернативу четырем стенам дома - точно так же, как домашний офис раньше предлагал замену настоящего офиса», - сказал генеральный директор Elisa Андрус Хийэпуу.