Цахкна: Эстония не снимет свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

«Решение о председательстве в ОБСЕ в следующем году будет принято в конце недели на заседании Совета министров ОБСЕ в Скопье», - заявил в понедельник Цахкна.

«Цель России - выбить ОБСЕ из колеи, но мы не собираемся давать ей возможность разрушить организацию. Эстония не снимет свою кандидатуру из-за противодействия России, поскольку об уступках агрессору, нарушающему все основные принципы ОБСЕ, не может быть и речи», - подчернул Цахкна.

Он отметил, что в ситуации, когда кандидатура Эстонии была заблокирована, а председательствующая в ОБСЕ Северная Македония предложила в качестве альтернативного решения выдвижение Мальты, другого государства-члена ЕС, на пост председателя ОБСЕ на следующий год, а также продление на один год мандатов руководителей четырех структурных подразделений ОБСЕ, Эстония не возражает против такого решения.

«Мы считаем важным, что ЕС твердо стоит за Эстонию в условиях, когда государство-агрессор наложило вето на Эстонию как на единственного кандидата от Европейского союза».

Альтернативное предложение было выдвинуто Северной Македонией, задача которой как председательствующей в ЕС страны - найти выход из сложившейся ситуации.