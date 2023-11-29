В последние месяцы на различных европейских площадках прошло несколько экспертных обсуждений сценариев будущего развития военной ситуации в Украине и за ее пределами. Профессор региональных политических исследований Тартуского университета Андрей Макарычев делится своими наблюдениями о том, как можно заглянуть в будущее и попытаться его предвидеть.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как поведет себя не достигшая своих целей в Украине Россия: пять сценариев долгой войны
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
При всем различии в уровне публичности и составе участников, приоритетными для таких футурологических встреч оставались две темы. Первая - это варианты развития, продолжения или завершения войны в Украине. Как минимум пять из них можно включить в число обсуждаемых.
Пять вариантов
Сценарий 1: замороженный конфликт при отсутствии какого бы то ни было соглашения между РФ и Украиной. При таком тупиковом варианте интенсивность боевых действий может иметь тенденцию к снижению, и дальнейшее продолжение войны не сулит ни выгод, ни существенных потерь ни одной из сторон. Деоккупация территорий Вооруженными Силами Украины при этом может затянуться.
Сценарий 2: перемирие по «корейскому» варианту в результате истощения обеих сторон, однако без мирного договора между Россией и Украиной. Иными словами, стороны остаются на своих позициях и надолго оставляют ситуацию в «подвешенном» состоянии.
Сценарий 3: подписание мирного договора между обеими сторонами после серии неформальных соглашений о временном прекращении огня. При сохранении нынешних условий такой вариант выглядит невозможным.
Сценарий 4: эскалация военных действий и перенос их на уровень Россия-НАТО. Вероятность такого сценария и сопутствующих ядерных рисков, по мнению многих экспертов, увеличивается в случае военного поражения России на Донбассе и в Крыму. С моей же точки зрения, шансы на прямую конфронтацию России и НАТО возрастут в случае военного успеха России в Украине.
Сценарий 5: полный коллапс российской военной машины (и военной экономики в целом) с последующим выводом российских подразделений с территории Украины. За таким развитием событий, вероятнее всего, последуют репарации и международный трибунал по военным преступлениям, совершенным российским руководством.
Конечно, при этом остается несколько важнейших факторов, предсказать которые практически невозможно. Например, как поведет себя Китай при том или ином развитии событий? Удастся ли сохранить западное единство в отношении санкций и военной помощи Украине в случае прихода к власти других политических лидеров? Способны ли будут такие драматические события, как война Израиля и ХАМАС, отвлечь внимание Запада от агрессии России против Украины? Важно, что эти вопросы задаются, даже если ответы остаются расплывчатыми.
Гибридная война «чужими руками»
Вторая тема, которая привлекает внимание специалистов по планированию, касается возможных дальнейших действий России, которой едва ли удастся достигнуть своих целей в Украине. Есть вероятность, что в течение несколько лет РФ может восстановить потери, понесенные в результате нынешней войны, и начнет делать шаги в других направлениях, продолжая подрывать евроатлантическую систему безопасности.
Одна из гипотетических моделей - гибридная война «чужими руками». Например, частная компания, зарегистрированной за пределами РФ, но имеющая прямой контакт с Кремлем, приближается к территориальным водам одной из стран НАТО под видом разработки подводного месторождений газа, и высаживает свою вооруженную группу на один из принадлежащих этой стране островов. Конечно, речь идет о чисто воображаемом сценарии, вероятность которого оценить чрезвычайно сложно, но на его основе эксперты попытались смоделировать один из возможных тактических ходов России в будущем.
По итогам «мозгового штурма» большинство его участников согласились, что, скорее всего, Россия будет действовать против Запада относительно малыми силами в зонах наибольшей уязвимости стран НАТО. Целью таких операций будет, вероятно, не захват территорий и ресурсов, а тестирование Североатлантического альянса на решимость дать прямой и моментальный отпор. Действуя в «серой зоне» - то есть без привлечения регулярных вооруженных подразделений – Россия будет иметь возможность отказаться от какой-либо причастности к любым событиям и их последствиям.
Как видим, наиболее оптимистический сценарий, при котором совокупное воздействие санкций и украинского контрнаступления заставит путинский режим отказаться от агрессивных планов в отношении соседей, является лишь одной из многих опций на будущее. Конечно, многие политики и эксперты на Западе продолжают верить в то, что в конечном итоге с Кремлем можно будет так или иначе «договориться», однако популярность жанра сценарного планирования говорит о том, что восприятие России как угрозы продолжает оставаться доминирующим трендом.