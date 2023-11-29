ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как поведет себя не достигшая своих целей в Украине Россия: пять сценариев долгой войны

Сценарий 5: полный коллапс российской военной машины (и военной экономики в целом) с последующим выводом российских подразделений с территории Украины. За таким развитием событий, вероятнее всего, последуют репарации и международный трибунал по военным преступлениям, совершенным российским руководством.

Конечно, при этом остается несколько важнейших факторов, предсказать которые практически невозможно. Например, как поведет себя Китай при том или ином развитии событий? Удастся ли сохранить западное единство в отношении санкций и военной помощи Украине в случае прихода к власти других политических лидеров? Способны ли будут такие драматические события, как война Израиля и ХАМАС, отвлечь внимание Запада от агрессии России против Украины? Важно, что эти вопросы задаются, даже если ответы остаются расплывчатыми.

Гибридная война «чужими руками»

Вторая тема, которая привлекает внимание специалистов по планированию, касается возможных дальнейших действий России, которой едва ли удастся достигнуть своих целей в Украине. Есть вероятность, что в течение несколько лет РФ может восстановить потери, понесенные в результате нынешней войны, и начнет делать шаги в других направлениях, продолжая подрывать евроатлантическую систему безопасности.