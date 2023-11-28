Метель и поваленные деревья: в Северной Эстонии сложились непростые дорожные условия

Во вторник в Северной и Центральной Эстонии снег и наблюдается метель. Второстепенные дороги занесены снегом, местами имеются непроходимые участки. В некоторых местах на дорогах встречаются поваленные деревья.
Основные шоссе и второстепенные дороги по всей Эстонии заснежены, но проходимы.
Водителям рекомендуют запастись временем и соблюдать дистанцию, так как снегопад и временами метель значительно ухудшают видимость.
Во вторник будет облачно, на севере Эстонии снег и сильный дождь, в прибрежных районах – метель. Температура воздуха будет ниже нуля.