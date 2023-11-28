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Метель и поваленные деревья: в Северной Эстонии сложились непростые дорожные условия

rus.postimees.ee
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Снегопад.
Снегопад. Фото: Marianne Loorents

Во вторник в Северной и Центральной Эстонии снег и наблюдается метель. Второстепенные дороги занесены снегом, местами имеются непроходимые участки. В некоторых местах на дорогах встречаются поваленные деревья.

Основные шоссе и второстепенные дороги по всей Эстонии заснежены, но проходимы.

Водителям рекомендуют запастись временем и соблюдать дистанцию, так как снегопад и временами метель значительно ухудшают видимость.

Во вторник будет облачно, на севере Эстонии снег и сильный дождь, в прибрежных районах – метель. Температура воздуха будет ниже нуля.

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