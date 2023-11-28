Ого! Бывшая конкурентка Кристины Шмигун-Вяхи возвращается в серию КМ в 45 лет

На первом зимнем соревновании в Олосе, которое прошло несколько недель назад, на дистанции в 10 км она оставила конкуренток далеко позади. В числе прочих Ропонен опередила олимпийских медалисток 2022 года Кристу Пярмякоски и Кертту Нисканен.

Отличным выступлением опытная спортсменка заслужила место в сборной. От первого этапа Кубка мира в Рука, состоявшегося в минувшие выходные, Ропонен отказалась. Однако через несколько дней в Швеции она совершит большое возвращение.

Второй этап пройдет в субботу-воскресенье в Елливаре (Швеция). Запланирована гонка на 10 км вольным стилем с раздельным стартом и эстафета 4х7,5 км. В составе сборной Финляндии на данном этапе представлено шесть лыжниц.