Ого! Бывшая конкурентка Кристины Шмигун-Вяхи возвращается в серию КМ в 45 лет

Лыжница Рийтта-Лийза Ропонен дебютировала на Олимпиаде в далеком 2002 году. Весной 2021 года именитая спортсменка, которая в мае отметила свое 45-летие, завершила карьеру. Но передумала –сейчас она вновь решила посоревноваться с сильнейшими.
На первом зимнем соревновании в Олосе, которое прошло несколько недель назад, на дистанции в 10 км она оставила конкуренток далеко позади. В числе прочих Ропонен опередила олимпийских медалисток 2022 года Кристу Пярмякоски и Кертту Нисканен.
Отличным выступлением опытная спортсменка заслужила место в сборной. От первого этапа Кубка мира в Рука, состоявшегося в минувшие выходные, Ропонен отказалась. Однако через несколько дней в Швеции она совершит большое возвращение.
Второй этап пройдет в субботу-воскресенье в Елливаре (Швеция). Запланирована гонка на 10 км вольным стилем с раздельным стартом и эстафета 4х7,5 км. В составе сборной Финляндии на данном этапе представлено шесть лыжниц.
Напомним, что Ропонен заработала все три свои золотые медали чемпионатов мира во второй половине 2000-х годов, а свою единственную на сегодняшний день олимпийскую медаль, бронзу, - в 2010 году в Ванкувере. Таких же отличных результатов добилась и Кристина Шмигун-Вяхи, которая старше Ропонен лишь на 14 месяцев. Но наша спортсменка завершила карьеру в 2010 году.