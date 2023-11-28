Будет ли в этом году соревноваться Келли Сильдару? Спортсменка оправляется от тяжелой травмы

Сильдару, готовившаяся к X-Games, травмировала при приземлении мениск и крестообразную связку правого колена. Бронзовая призерша Олимпийских игр в Пекине перенесла операцию и только сейчас смогла приступить к нормальным тренировкам.

«С того самого момента, как я получила травму, не выходила на снег. Долгое время проходила курс реабилитации. Сейчас наконец я потихоньку начинаю возвращаться. Коленный ортез заказан, жду, пока он будет готов, и тогда я снова смогу кататься на лыжах. Очень этого жду», - рассказала 21-летняя спортсменка.

Пока неизвестно, вернется ли она на соревнования в этом сезоне.