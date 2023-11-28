В Кейла вырастет современный многоквартирный дом

«Внешний вид и планировка многоквартирного дома сохраняют самобытность окружающей среды, а его архитектурное решение является современным и в то же время сочетающимся с остальной застройкой», - описал проект Юллар Хинно, руководитель 1Partner Ehitus.

В доме, который будет построен в Кейла на Палдиском шоссе, 14, будет шестнадцать 2-5-комнатных квартир, закрытая жилая нетто-площадь здания составит 1144,4 м².

Оптимальная внутренняя температура здания энергетического класса А будет обеспечиваться центральным отоплением, солнечными батареями и вентиляцией с рекуперацией тепла.

Концепция этого проекта заключается в обеспечении высококачественной жилой среды, в которой можно наслаждаться уединением и, в то же время, быть частью местного сообщества. Помимо просторных жилых помещений здесь будет построена общая зона отдыха, детская площадка и зона для барбекю.