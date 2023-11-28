Почему в разгар кризиса Министерство образования взяло на работу 117 человек?

- Данные основаны на регистре работников Налогово-таможенного департамента, который также учитывает работу, например, по однодневному договору. Приведенные данные относятся к краткосрочным контрактам продолжительностью от нескольких дней до нескольких месяцев.

- Кто же эти работники?

- В основном это учителя и преподаватели вузов, которые участвуют в разработке нового государственного учебного плана в составе рабочих групп. Опытные преподаватели будут создавать материалы для новой учебной программы. Со всеми специалистами мы обязанный заключать краткосрочные контракты.

- Насколько сильно колебалась численность постоянного персонала в министерстве в третьем квартале?