Почему в разгар кризиса Министерство образования взяло на работу 117 человек?

В третьем квартале Министерство образования и науки взяло на работу 117 человек. Пресс-секретарь министерства Мари Аннус объяснила ситуацию.
- Данные основаны на регистре работников Налогово-таможенного департамента, который также учитывает работу, например, по однодневному договору. Приведенные данные относятся к краткосрочным контрактам продолжительностью от нескольких дней до нескольких месяцев.
- Кто же эти работники?
- В основном это учителя и преподаватели вузов, которые участвуют в разработке нового государственного учебного плана в составе рабочих групп. Опытные преподаватели будут создавать материалы для новой учебной программы. Со всеми специалистами мы обязанный заключать краткосрочные контракты.
- Насколько сильно колебалась численность постоянного персонала в министерстве в третьем квартале?
- В третьем квартале Министерство образования и науки приняло на работу 16 постоянных сотрудников, а 15 покинули министерство. Прием на работу каждого нового сотрудника рассматривается очень тщательно, и, по возможности, новые сотрудники не нанимаются, а перераспределяются рабочие обязанности.