Красный крест: ХАМАС размещает заложников на передовой

Боевики террористической группировки ХАМАС удерживают на поле боя заложников, захваченных в плен в ходе атак 7 октября.
Об этом заявил директор регионального управления Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони в интервью РБК, опубликованном во вторник, 28 ноября.
«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ. Здесь же это поле боя, что существенно затрудняет нашу работу», - рассказал он.
Представитель МККК добавил, что боевики ХАМАС не позволяют сотрудникам Красного Креста посетить заложников, а Израиль в свою очередь отказывается допустить МККК к палестинским заключенным до тех пор, пока ХАМАС не предоставит медработникам доступ к захваченным в плен израильтянам.
По словам Карбони, освобожденные из плена ХАМАС заложники травмированы, измождены и напуганы. Подробности об условиях, в которых содержатся пленники ХАМАС, а также палестинские заключенные в израильских тюрьмах, он не сообщил, указав, что это конфиденциальная информация. «Мы поддерживаем диалог со сторонами конфликта для того, чтобы убедиться, что условия улучшаются», - сказал представитель МККК.
Перемирие в Газе продлено на два дня
С 24 ноября в секторе Газа действует временный режим прекращения огня, согласованный Израилем с ХАМАС при посредничестве Катара на четырехдневный срок. По условиям сделки, за это время боевики ХАМАС должны передать Израилю 50 женщин и детей из числа заложников, захваченных 7 октября. Израиль же должен освободить из своих тюрем 150 палестинских заключенных - женщин и подростков.
За несколько часов до истечения срока действия прежнего соглашения МИД Катара сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Информацию о продлении сделки подтвердили представители ХАМАС, от израильской стороны официального подтверждения пока не поступало.
Нападение ХАМАС на Израиль
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.