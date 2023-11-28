Красный крест: ХАМАС размещает заложников на передовой

Об этом заявил директор регионального управления Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони в интервью РБК, опубликованном во вторник, 28 ноября.

«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой. Это очень нетипично. Если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах, где мы можем получить к ним доступ. Здесь же это поле боя, что существенно затрудняет нашу работу», - рассказал он.

Представитель МККК добавил, что боевики ХАМАС не позволяют сотрудникам Красного Креста посетить заложников, а Израиль в свою очередь отказывается допустить МККК к палестинским заключенным до тех пор, пока ХАМАС не предоставит медработникам доступ к захваченным в плен израильтянам.

По словам Карбони, освобожденные из плена ХАМАС заложники травмированы, измождены и напуганы. Подробности об условиях, в которых содержатся пленники ХАМАС, а также палестинские заключенные в израильских тюрьмах, он не сообщил, указав, что это конфиденциальная информация. «Мы поддерживаем диалог со сторонами конфликта для того, чтобы убедиться, что условия улучшаются», - сказал представитель МККК.

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