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БЛОГ ⟩ Снежная буря распространилась по всей стране: тысячи домохозяйств остаются без электричества

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Снежный шторм. Иллюстративное фото.
Снежный шторм. Иллюстративное фото. Фото: Marianne Loorents

Поздним вечером понедельника снегопад и порывы ветра распространились из Восточной Эстонии на запад, в нескольких уездах было объявлено штормовое предупреждение второго уровня. Хотя к утру вторника уровень предупреждения снизился, дороги по всей Эстонии остаются скользкими, а снег не прекращается.

Во вторник в Северной Эстонии прогнозируется сильный снегопад, во многих местах по-прежнему будет ветрено. К вечеру метель стихнет. Ветер западных направлений, 3-9, у Рижского залива порывами 12, на северном побережье преимущественно северо-восточный, 6-10, порывами до 15 м/сек. Во второй половине дня ветер сменит направление на восточное и юго-восточное, а к вечеру ослабеет.

Температура воздуха сохранится в пределах от -1 до -5 градусов.

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