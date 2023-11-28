БЛОГ ⟩ Снежная буря распространилась по всей стране: тысячи домохозяйств остаются без электричества

Во вторник в Северной Эстонии прогнозируется сильный снегопад, во многих местах по-прежнему будет ветрено. К вечеру метель стихнет. Ветер западных направлений, 3-9, у Рижского залива порывами 12, на северном побережье преимущественно северо-восточный, 6-10, порывами до 15 м/сек. Во второй половине дня ветер сменит направление на восточное и юго-восточное, а к вечеру ослабеет.