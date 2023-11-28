Конец небоскребам? ⟩ Эксперт: на что нацелились девелоперы жилой недвижимости?

По словам партнера Pindi Kinnisvara по продажам и руководителя команды по продаже новых девелоперских проектов Пеэпа Соомана, если еще в 2021 году, то есть в конце недавнего периода экономического роста, на рынок Таллинна и Харьюмаа было выставлено 47 различных девелоперских проектов, то в прошлом году их было 34, а за десять месяцев текущего года их число составило 27.

«Многие девелоперские проекты были отложены ввиду неопределенности ситуации, однако большинство поступивших в продажу объектов характеризуется одним общим свойством: это небольшие и очень уютные здания», – отметил Сооман.

«Конечно, строительство высотных жилых домов в наше время сопровождается более высокими рисками, поскольку в условиях продолжения экономической нестабильности половина здания может остаться пустовать, а строительной компании все равно придется заплатить за целый дом. Так что поступившие на рынок проекты отличаются меньшими размерами, и застройщики прилагают все усилия, чтобы это был не просто дом, а полноценная и приятная среда для будущих жильцов», – пояснил он.

«С одной стороны, застройщики пытаются снизить риски, с другой стороны – от этого выигрывают покупатели, поскольку сейчас все по-настоящему стараются. Например, в октябре на рынке появились всего два новых проекта: здание Kalevi maja на 33 квартиры в Таллинне на улице Юхкентали, и проект Keskpargi на 16 квартир в Кейла, на Палдиском шоссе», - уточнил Сооман.

Оба проекта, по словам специалиста по недвижимости, характеризует подход, максимально нацеленный на потребителя. Если в Таллинне возле большой транспортной артерии намного сложнее спроектировать объект со всеми удобствами, и основной упор в этом случае приходится на архитектурное решение, то в Кейла застройщики сделали большой шаг вперед, предложив комплексное решение, вплоть до площадки для гриля и приватной зоны отдыха.