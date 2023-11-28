ВИДЕОЭКСПЕРИМЕНТ ⟩ Сода против соли: что лучше плавит лед?

Несколько лет назад Postimees Kodu провел эксперимент, чтобы выяснить, что лучше сработает на скользкой дороге: сода или соль? По просьбе наших читателей мы заново публикуем видео эксперимента, появившееся на портале еще 7 февраля 2021 года.

Соль - хорошо известное средство, с незапамятных времен используемое для улучшения дорожных условий при обледенении как на городских улицах, так и на автомагистралях. Соль проникает непосредственно в кристаллы снега, растапливая их, поэтому является эффективным средством борьбы со скользкими дорогами. Но, к сожалению, соль уничтожает не только снег со льдом, но и вообще все, что встретится на ее пути.