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В доработанном законопроекте об автоналоге повысили сборы со старых машин

rus.postimees.ee
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Автомобили на парковке торгового центра.
Автомобили на парковке торгового центра. Фото: Madis Veltman

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) представил правительству новый законопроект об автомобильном налоге, в котором меньше учитывается возраст автомобиля. Для людей с особыми потребностями разрабатывается пособие, которое должно смягчить последствия введения этого налога, пишет Rus.ERR.

Изменение коэффициента, связанного с возрастом автомобиля, в основном касается сбора за регистрацию транспортных средств.

Общие планируемые доходы бюджета от налога на автомобили по-прежнему остаются на уровне 232 млн евро в год. В связи с этим регистрационные сборы в новой версии законопроекта повышены для автомобилей от 10 лет и старше, «чтобы не поощрять ввоз очень старых машин», как пояснил Вырклаэв.

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