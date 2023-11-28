В доработанном законопроекте об автоналоге повысили сборы со старых машин

Общие планируемые доходы бюджета от налога на автомобили по-прежнему остаются на уровне 232 млн евро в год. В связи с этим регистрационные сборы в новой версии законопроекта повышены для автомобилей от 10 лет и старше, «чтобы не поощрять ввоз очень старых машин», как пояснил Вырклаэв.