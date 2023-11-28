Рональдо попросил арбитра аннулировать назначенное в его пользу пенальти

Инцидент произошел на второй минуте матча между «Ан-Насром» и иранским клубом «Персеполис», когда Роналду упал в штрафной площади соперников, а китайский арбитр Ма Нин без колебаний назначил пенальти в пользу «Ан-Насра».

Игроки «Персеполиса» тут же собрались вокруг арбитра и начали говорить, что это неправильное решение. Неожиданно к ним присоединился Роналду, который подошел и сказал Нину, что решение о пенальти не оправдано в данной ситуации.

Нин в итоге посмотрел повтор ситуации на экране VAR и оказалось, что пенальти назначать действительно не было необходимости.