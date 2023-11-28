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Рональдо попросил арбитра аннулировать назначенное в его пользу пенальти

rus.postimees.ee
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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: FAYEZ NURELDINE

Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии по футболу и игрок саудовского клуба «Аль-Наср», известен своим смелым стилем игры. Однако в матче Лиги чемпионов Азии в понедельник вечером вратарь убедил арбитра не назначать пенальти в его пользу.

Инцидент произошел на второй минуте матча между «Ан-Насром» и иранским клубом «Персеполис», когда Роналду упал в штрафной площади соперников, а китайский арбитр Ма Нин без колебаний назначил пенальти в пользу «Ан-Насра».

Игроки «Персеполиса» тут же собрались вокруг арбитра и начали говорить, что это неправильное решение. Неожиданно к ним присоединился Роналду, который подошел и сказал Нину, что решение о пенальти не оправдано в данной ситуации.

Нин в итоге посмотрел повтор ситуации на экране VAR и оказалось, что пенальти назначать действительно не было необходимости.

Аннулирование пенальти и честность Роналду спасли «Персеполис». Встреча завершилась нулевой ничьей.

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