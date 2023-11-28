В ФОКУСЕ ⟩ Кипение чувств доводит до драк на дорогах

Это было как будто позавчера, хотя на самом деле это произошло, когда очень многие в Эстонии ездили на «Фордах Сиерра». Я ничем не отличался от других. Краем глаза, в остановившемся транспортном потоке на улице Рийа в Тарту, где две полосы сходились вместе, я увидел мужчину лет тридцати с лишним, выбегающего из машины позади меня к двери моей синей Sierra, с видом решительным, исключающим любые возражения.