В ФОКУСЕ ⟩ Кипение чувств доводит до драк на дорогах

Многие взрослые люди, когда им за рулем автомобиля покажется, что другой участник дорожного движения как-то обидел их или подверг их опасности, движимые чувством справедливости и при этом не контролируя свои эмоции, спешат проучить нарушителя, не спрашивая себя, чего они на самом деле хотят добиться. Некоторые из них оказываются на скамье подсудимых.
Это было как будто позавчера, хотя на самом деле это произошло, когда очень многие в Эстонии ездили на «Фордах Сиерра». Я ничем не отличался от других. Краем глаза, в остановившемся транспортном потоке на улице Рийа в Тарту, где две полосы сходились вместе, я увидел мужчину лет тридцати с лишним, выбегающего из машины позади меня к двери моей синей Sierra, с видом решительным, исключающим любые возражения.