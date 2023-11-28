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В ФОКУСЕ ⟩ Кипение чувств доводит до драк на дорогах

Прийт Пуллеритс
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Видео, опубликованное в группе Facebook «EZ-дуны!», на котором двое мужчин блокируют движение рядом с магазином Selver на Кадака-теэ в Таллинне в августе этого года и решают свои разногласия кулаками возле машин.
Видео, опубликованное в группе Facebook «EZ-дуны!», на котором двое мужчин блокируют движение рядом с магазином Selver на Кадака-теэ в Таллинне в августе этого года и решают свои разногласия кулаками возле машин. Фото: Kaader videost

Многие взрослые люди, когда им за рулем автомобиля покажется, что другой участник дорожного движения как-то обидел их или подверг их опасности, движимые чувством справедливости и при этом не контролируя свои эмоции, спешат проучить нарушителя, не спрашивая себя, чего они на самом деле хотят добиться. Некоторые из них оказываются на скамье подсудимых.

Это было как будто позавчера, хотя на самом деле это произошло, когда очень многие в Эстонии ездили на «Фордах Сиерра». Я ничем не отличался от других. Краем глаза, в остановившемся транспортном потоке на улице Рийа в Тарту, где две полосы сходились вместе, я увидел мужчину лет тридцати с лишним, выбегающего из машины позади меня к двери моей синей Sierra, с видом решительным, исключающим любые возражения.

Прежде чем он успел схватиться за ручку водительской двери и распахнуть дверь, мне удалось запереть дверь изнутри. Я опустил стекло на несколько сантиметров, чтобы узнать, в чем дело.

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