Повреждение Balticconnector: китайское судно могло тащить за собой якорь сотни километров

Китайское судно, подозреваемое в повреждении газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, а также кабелей связи между Эстонией, Финляндией и Швецией, могло протащить свой якорь по морскому дну сотни километров, пишет Rus.ERR.
В госпрокуратуре Эстонии заявили, что для этой версии есть основания, поскольку след, который мог быть оставлен якорем, проходит как по эстонско-финскому, так и по эстонско-шведскому кабелям связи.
По основной версии следствия, к повреждению причастно принадлежащее китайской компании судно Newnew Polar Bear. Эстония подготовила для Китая масштабную заявку о правовой помощи, в которой призывает правоохранительные органы КНР предпринять процессуальные действия в отношении судна и его экипажа.