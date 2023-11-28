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Повреждение Balticconnector: китайское судно могло тащить за собой якорь сотни километров

rus.postimees.ee
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Поврежденный газопровод Balticconnector.
Поврежденный газопровод Balticconnector. Фото: Soome keskkriminaalpolitsei

Китайское судно, подозреваемое в повреждении газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией, а также кабелей связи между Эстонией, Финляндией и Швецией, могло протащить свой якорь по морскому дну сотни километров, пишет Rus.ERR.

В госпрокуратуре Эстонии заявили, что для этой версии есть основания, поскольку след, который мог быть оставлен якорем, проходит как по эстонско-финскому, так и по эстонско-шведскому кабелям связи.

По основной версии следствия, к повреждению причастно принадлежащее китайской компании судно Newnew Polar Bear. Эстония подготовила для Китая масштабную заявку о правовой помощи, в которой призывает правоохранительные органы КНР предпринять процессуальные действия в отношении судна и его экипажа.

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