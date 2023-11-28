Из-за снега рейсы из Таллиннского аэропорта отменены или задерживаются

«Из-за снегопада в последние несколько дней у нашей команды техобслуживания оказалось больше работы, чем обычно, но мы были к этому готовы. Безопасность - главный приоритет аэропорта, и наша команда технического обслуживания работает посменно 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы поддерживать чистоту взлетно-посадочной полосы и перрона», - прокомментировала Энели Рохтла, специалист по коммуникациям Таллинского аэропорта.

По словам Рохтла, несколько рейсов были задержаны или отменены, но это связано с решением авиакомпаний не приземляться в Таллинне. «Решение о посадке всегда принимается летным экипажем в интересах безопасности пассажиров. Даже если взлетно-посадочная полоса свободна, пилот может принять решение не приземляться в Таллинне, если сильный снегопад или другие погодные условия кажутся неблагоприятными», - пояснила она.

Помимо погодных условий, при принятии решений учитываются количество летных часов экипажа, а также тип, возраст и технические возможности воздушного судна. «Если самолет не сможет приземлиться в пункте назначения, пилот может вернуться на аэродром вылета или ближайший запасной аэродром. Пассажирам рекомендуется следить за расписанием, а в случае каких-либо изменений авиакомпания всегда сама свяжется с пассажиром», - сказала Рохтла.