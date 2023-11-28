Энергосеть Тартуского уезда пострадала от ночной метели

Первое сообщение об обрыве линии электропередачи поступило в службу спасения вчера в 17.36, когда в деревне Адам в волости Кастре на землю упала оборванная линия электропередачи. Электричество было отключено, и спасатели оцепили опасную зону лентой.

В 19.47 спасателям сообщили, что под тяжестью снега оборвалась высоковольтная линия электропередач в деревне Сипе в волости Камбья. По словам очевидца, было видно пламя, но к моменту прибытия спасателей огонь утих. Спасатели оградили опасную зону лентой и вызвали специалистов из Elektrilevi.