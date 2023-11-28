Энергосеть Тартуского уезда пострадала от ночной метели

Ночная метель, обрушившаяся в основном на север Эстонии, оставила без электричества тысячи людей по всей стране. Линии электропередач были повреждены и в Тартуском уезде, где, по данным Elektrilevi, еще в 11.20 утра без электричества оставались 170 потребителей.
Первое сообщение об обрыве линии электропередачи поступило в службу спасения вчера в 17.36, когда в деревне Адам в волости Кастре на землю упала оборванная линия электропередачи. Электричество было отключено, и спасатели оцепили опасную зону лентой.
В 19.47 спасателям сообщили, что под тяжестью снега оборвалась высоковольтная линия электропередач в деревне Сипе в волости Камбья. По словам очевидца, было видно пламя, но к моменту прибытия спасателей огонь утих. Спасатели оградили опасную зону лентой и вызвали специалистов из Elektrilevi.
Сегодня в 11.20 в Тартумаа без электричества оставались около 170 потребителей, большинство из них - в деревнях Ворбузе и Кардла. По данным Elektrilevi, в Йыгевамаа устранены все неполадки, возникшие ночью.