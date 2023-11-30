Можно ли рассчитывать на компенсацию, если вы получили травму из-за скользких тротуаров?

Суровые зимние условия наступили в Эстонии внезапно. Очень много улиц остались не обработаны гранитной крошкой или реагентами, вследствие чего много людей поскальзывались и получали травмы. Можно ли рассчитывать на компенсацию, и куда обращаться, если вы получили травму из-за скользких тротуаров?
Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг отметил, что задачей департамента является очистка магистральных дорог, то есть дорог, обслуживаемых общественным транспортом, а также тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек вдоль магистральных дорог.
«Уход за второстепенными улицами, внутриквартальными дорогами и дорожными сооружениями осуществляют горуправы. Согласно Строительному кодексу, владельцы земельных участков обязаны поддерживать в порядке тротуары, прилегающие к их территории, и организовывать уборку тротуаров между дорогой и их земельным участком, включая борьбу со снегом и гололедом, на уровне, обеспечивающем безопасное движение по тротуарам», - сказал он.
Сульг отметил, что, в случае несчастного случая на принадлежащем Таллинну участке, в иске о возмещении ущерба необходимо указать характер и точную сумму ущерба, затем заполнить форму заявления, к которой приложить документы, подтверждающие характер и размер ущерба (счета, чеки, фотографии и т.д.). «Заполненное и подписанное заявление вместе с приложениями следует отправить на адрес kommunaal@tallinnlv.ee. В случае несчастного случая на частной территории необходимо обратиться к владельцу территории», - добавил он.
Дополнительную информацию можно найти на сайте https://www.tallinn.ee/et/teenused/kahjunoude-esitamine.
По словам заведующей отделом коммуникации и маркетинга Ида-Таллиннской центральной больницы Инге Судер, в прошлую пятницу начался период гололеда. И в пятницу, и на выходных из-за скользких условий было больше обращений в травмпункт в связи с падениями, чем обычно. Она добавила, что наиболее распространенными травмами были переломы предплечья (запястья), растяжения связок лодыжки и ушибы различных конечностей.
Юрист: если переговоры не дали результатов, то нужно обращаться в уездный суд
По словам присяжного адвоката Олега Матвеева, формальное основание удовлетворить иск, если будет доказана ответственность и причинение ущерба здоровью и имущества из-за скользкой дороги, имеется. «В судебной практике есть случаи, когда удавалось доказать факт ответственности за неочищенную и скользкую дорогу и причиненный ущерб здоровью», - отметил он.
Если переговоры с собственником дороги не дали результатов, то обращаться нужно с составленным исковым заявлением в уездный суд.
Матвеев отметил, что уточненные требования по содержанию в порядке дорог именно в зимнее время, в том числе касаемо скользких дорог, приведены в постановлении министра экономики № 92 «Требования к состоянию дороги» и его приложениях.
«Если переговоры с собственником дороги не дали результатов, то обращаться нужно с составленным исковым заявлением в уездный суд. В ведении переговоров и составлении документов в суд вам помогут адвокаты и юристы», - заявил присяжный адвокат, добавив, что в судебной практике были случаи, когда суд дал время местному самоуправлению представить документы, подтверждающие факт выполнения работ по уборке дороги, но местное самоуправление ничего не представило.
«Если медицинскими документами подтверждены легкие и незначительные ушибы, короткое время лечения, то и размер взыскиваемого ущерба будет символическим. Но если человек действительно лежал в больнице несколько недель подряд, то суммы ущерба уже будут минимум несколько сотен евро», - сказал он.
Поможет ли страхование от несчастного случая?
«В данном случае мы имеем дело с обычным страховым случаем - страхованием от несчастного случая - когда в результате падения на скользкой дороге человек получил телесные повреждения. Неважно, произойдет ли падение на скользком льду, на городских дорогах или где-то еще», - сказала Эвелин Лойтмаа, менеджер по продуктам страхования от несчастных случаев страховой фирмы Salva Kindlustus.
Она добавила, что главное при возникновении страхового случая - немедленно обратиться за помощью к врачу и подать заявление страховому обществу, приложив к нему эпикриз.
«Большинство падений заканчиваются ушибом или переломом запястья или локтевой области (руки при падении обычно выставляются вперед, и именно они страдают чаще всего). В случае перелома кости обычно выплачивается компенсация перенесенной боли, которая, например, при переломе запястья составляет в среднем 500-700 евро», - сказала Лойтмаа.
По ее словам, страховое пособие по компенсации боли предлагает защиту при травмах временного характера, таких как падения, вывихи ног, сотрясения мозга и т. д.: «Семья может использовать выплаченную финансовую компенсацию в соответствии со своими потребностями».
Как отметила Лойтмаа, суточные выплачиваются, если травма сопровождается временной нетрудоспособностью или больничным. «Касса здоровья компенсирует человеку, находящемуся на больничном, в случае бытовой травмы, 70% его зарплаты. Это означает немедленное сокращение доходов семьи на 30% в период отпуска по болезни. Если, например, травма произошла в период, когда у семьи могут возникнуть дополнительные расходы - начало или окончание школы, дни рождения и Рождество или отопительный сезон и более высокие счета за отопление - то правильно подобранные суточные станут большим подспорьем семье», - заявила она.
«Травма часто влечет за собой и другие материальные затраты. Для восстановления могут потребоваться различные средства или процедуры, которые не компенсируются Кассой здоровья - аренда костылей, покупка ортеза, физиотерапия, рецептурные лекарства и т. д. Эти расходы могут быть покрыты страховой защитой по компенсации расходов на лечение», - подчеркнула Лойтмаа.