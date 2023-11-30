Можно ли рассчитывать на компенсацию, если вы получили травму из-за скользких тротуаров?

Юрист: если переговоры не дали результатов, то нужно обращаться в уездный суд

По словам присяжного адвоката Олега Матвеева, формальное основание удовлетворить иск, если будет доказана ответственность и причинение ущерба здоровью и имущества из-за скользкой дороги, имеется. «В судебной практике есть случаи, когда удавалось доказать факт ответственности за неочищенную и скользкую дорогу и причиненный ущерб здоровью», - отметил он.

Олег Матвеев. Фото: Кадр с видео.

Если переговоры с собственником дороги не дали результатов, то обращаться нужно с составленным исковым заявлением в уездный суд.

Матвеев отметил, что уточненные требования по содержанию в порядке дорог именно в зимнее время, в том числе касаемо скользких дорог, приведены в постановлении министра экономики № 92 «Требования к состоянию дороги» и его приложениях.

«Если переговоры с собственником дороги не дали результатов, то обращаться нужно с составленным исковым заявлением в уездный суд. В ведении переговоров и составлении документов в суд вам помогут адвокаты и юристы», - заявил присяжный адвокат, добавив, что в судебной практике были случаи, когда суд дал время местному самоуправлению представить документы, подтверждающие факт выполнения работ по уборке дороги, но местное самоуправление ничего не представило.