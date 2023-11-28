В следующем году парковочных мест для электросамокатов станет гораздо больше

Пилотный проект парковочных зон для электросамокатов, который был реализован в этом году в центре города в сотрудничестве с предприятиями Bolt и Tuul, оказался успешным, и в следующем году планируется расширить зону организованной парковки. Целью является приведение в порядок городского пространства и организация парковки электросамокатов с учетом безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.
По словам вице-мэра Владимира Света, люди были в целом довольны нововведением, поскольку организованная парковка электросамокатов предоставила пешеходам больше места для передвижения.
«Целью проекта было найти решения, которые позволили бы обеспечить безопасность движения пешеходов, поскольку неаккуратно припаркованные самокаты стали большой проблемой для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, пожилых людей и родителей с детскими колясками. В этом отношении результаты проекта были положительными», - сказал вице-мэр.
«В сотрудничестве с предоставляющими услугу по аренде электросамокатов предприятиями мы подвели первоначальные итоги и обсудили, где еще можно было бы применить подобную систему организации парковки самокатов. Окончательные решения будут приняты после проведения дополнительного анализа перед началом нового сезона, но ясно, что зона организованной парковки будет расширена», - добавил Свет
В рамках пилотного проекта проследили за тем, как пользователи паркуют электросамокаты. Также выяснили, какая маркировка парковочных зон наиболее эффективна и что необходимо учесть при планировании таких зон в будущем.
По мнению Хенри Арраса, руководителя отдела по связям с государственными органами компании Bolt, сотрудничество было позитивным, а негативное влияние на использование услуги было умеренным.
«Пилотный проект продемонстрировал, что решение парковочных зон можно применить при наличии достаточно плотной парковочной сети, тогда и пользователи примут введение хорошо. По сути, сначала необходимо обойти все улицы и оценить траектории движения пользователей и их потребности, а затем картографировать сеть парковочных зон, чтобы расположение ближайшей зоны парковки для окончания поездки было логичным», - добавил Аррас.
Руководитель продукта предприятия Tuul Кевин Рейсенбук также оценил проект как успешный.
«С одной стороны, мы увидели, что ограниченные парковочные зоны значительно улучшили внешний вид улиц, с другой стороны, клиенты хорошо приняли изменения. И хотя в связи с ограничением гибкости несколько сократилось количество поездок, мы уверены, что такой вклад со стороны оператора услуги является важным, чтобы совместными силами создать лучшую городскую среду. Мы продолжим применять организованную парковку в центре города и будем сотрудничать, чтобы проанализировать введение в новом сезоне парковочных зон также в других района, чтобы протестировать подобную модель», - сказал Рейсенбук.
В ходе тестового периода в центре Таллинна было создано 126 специально обозначенных мест для парковки электросамокатов, которые были запланированы в сотрудничестве Таллиннского департамента транспорта и предприятий Tuul и Bolt. В центре города пилотная зона была ограничена улицей Тоомпуйестеэ, бульваром Каарли, Пярнуским шоссе, ул. Лайкмаа, бульваром Рявала, а также улицами Лийвалайа, Суур-Амеэрика, Эндла и Техника.