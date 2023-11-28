В следующем году парковочных мест для электросамокатов станет гораздо больше

По словам вице-мэра Владимира Света, люди были в целом довольны нововведением, поскольку организованная парковка электросамокатов предоставила пешеходам больше места для передвижения.

«Целью проекта было найти решения, которые позволили бы обеспечить безопасность движения пешеходов, поскольку неаккуратно припаркованные самокаты стали большой проблемой для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, пожилых людей и родителей с детскими колясками. В этом отношении результаты проекта были положительными», - сказал вице-мэр.

«В сотрудничестве с предоставляющими услугу по аренде электросамокатов предприятиями мы подвели первоначальные итоги и обсудили, где еще можно было бы применить подобную систему организации парковки самокатов. Окончательные решения будут приняты после проведения дополнительного анализа перед началом нового сезона, но ясно, что зона организованной парковки будет расширена», - добавил Свет

В рамках пилотного проекта проследили за тем, как пользователи паркуют электросамокаты. Также выяснили, какая маркировка парковочных зон наиболее эффективна и что необходимо учесть при планировании таких зон в будущем.

По мнению Хенри Арраса, руководителя отдела по связям с государственными органами компании Bolt, сотрудничество было позитивным, а негативное влияние на использование услуги было умеренным.