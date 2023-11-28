ВОЛНА ЗАКРЫТИЙ ⟩ В Эстонии перестанут работать известные мебельные магазины

«Инфляция, высокие процентные ставки… у людей не так много денег, чтобы тратить их, поэтому мы решили сосредоточиться на финском рынке», - сказал глава финской фондовой биржи KH Group Лаури Вельялайнен, чья компания является материнской компанией Asko и Sotka.

В сложной рыночной ситуации бизнес оказался убыточным, поэтому было принято решение закрыть магазины в Таллинне, Тарту и Пярну.

Вельялайнен признал, что магазины сталкиваются с проблемами не только в Эстонии, но и за рубежом.