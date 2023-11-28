Indoor Group, финский владелец мебельных магазинов Sotka и Asko, в будущем собирается сосредоточиться на внутреннем рынке в Финляндии и в связи с этим закроет известные магазины в Эстонии к концу марта, пишет Äripäev.
ВОЛНА ЗАКРЫТИЙ ⟩ В Эстонии перестанут работать известные мебельные магазины
«Инфляция, высокие процентные ставки… у людей не так много денег, чтобы тратить их, поэтому мы решили сосредоточиться на финском рынке», - сказал глава финской фондовой биржи KH Group Лаури Вельялайнен, чья компания является материнской компанией Asko и Sotka.
В сложной рыночной ситуации бизнес оказался убыточным, поэтому было принято решение закрыть магазины в Таллинне, Тарту и Пярну.
Вельялайнен признал, что магазины сталкиваются с проблемами не только в Эстонии, но и за рубежом.
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