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Когда это закончится? ⟩ Многострадальная электростанция снова вышла из строя

rus.postimees.ee
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Аувереская электростанция.
Аувереская электростанция. Фото: Eero Vabamägi

Аувереская электростанция не работает с августа, с тех пор как на ней произошел масштабный сбой, пишет Rus.ERR.

Электростанция была запущена в воскресенье, но во вторник утром в котле станции была обнаружена утечка, поэтому ее снова закрыли. Когда электростанция заработает, пока неясно.

Аувереская электростанция вышла из строя с момента произошедшей в августе аварии, а после ремонтных работ было продолжено заранее запланированное ежегодное техническое обслуживание. Его планировалось завершить в октябре, однако этот период был продлен до конца прошлой недели.

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