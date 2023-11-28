Когда это закончится? ⟩ Многострадальная электростанция снова вышла из строя

Электростанция была запущена в воскресенье, но во вторник утром в котле станции была обнаружена утечка, поэтому ее снова закрыли. Когда электростанция заработает, пока неясно.

Аувереская электростанция вышла из строя с момента произошедшей в августе аварии, а после ремонтных работ было продолжено заранее запланированное ежегодное техническое обслуживание. Его планировалось завершить в октябре, однако этот период был продлен до конца прошлой недели.