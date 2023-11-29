Алаталу: США хотят оставаться лидером западного мира, поэтому американская поддержка Украины не уменьшится

Понятно, что Путин воспользовался этим случаем, хотя он тоже любит повторять, что G20 занимается только экономикой. И он сделал там именно политическое выступление. Но недавно, 16 и 17 ноября, был еще и саммит АТЭС в Сан-Франциско. Путина туда не пригласили, он туда не поехал, но Россия в этом саммите все-таки участвовала.

И очень любопытно, что после саммита на официальном сайте Путина, на странице kremlin.ru, где фиксируются все его публичные выступления, встречи, вся деятельность, 18 ноября появился заключительный документ этого самого саммита в Сан-Франциско.

Там появилось заявление от имени лидеров всех стран-участников, и почти в каждом предложении расхваливается страна-председатель, то есть США. Получается, что как бы и Путин все время хвалит и поддерживает президента США Джо Байдена. На самом деле это, как мы знаем, не так, но это хороший пример того, как Россия старается использовать международные форматы и их мероприятия, чтобы показать, что Россия по-прежнему действует вместе с другими ведущими странами.

Так что российская пропаганда все время действует очень хитро и продуманно. Это надо просто иметь в виду, и об этом надо говорить. И после вот этого подтверждения, что, мол, Путин участвовал в саммите АТЭС, можно было ожидать нечто вроде ответной уступки от ведущих стран ОБСЕ. Подчеркну, что именно от ведущих.