В студии Postimees Тоомас Алаталу: грозит ли Украине ослабление поддержки со стороны Запада?

- Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен сказал журналистам, что госсекретарь Энтони Блинкен на встрече глав МИДов стран НАТО подтвердит готовность продолжить поддержку Украины в ее войне с РФ. Отвечая на вопрос о сообщении немецкой газеты Bild о том, что США и Германия незаметно подталкивают Киев к переговорам с Москвой, О'Брайен ответил, что у Вашингтона нет такой политики. Вызывают ли доверие слова представителя Госдепартамента, почему все чаще в мировой прессе звучат предположения, что Запад не будет больше так активно помогать Украине, как помогал до сих пор?

- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил вчера, что Вашингтон в ближайшее время выделит дополнительную помощь как Израилю, так и Украине. По его словам, американские законодатели понимают необходимость остановить Путина. Учитывая, что Джонсон - республиканец, можно сказать, что его слова - очень позитивный сигнал для Украины, и что у американской политической элиты сохраняется консенсус в вопросе о том, что Украине надо помочь победить в войне? Или же следует опасаться, что в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом республиканцы заговорят совсем другие вещи?

- Появились сообщения, что 57 государств-членов ОБСЕ договорились, что следующим председателем ОБСЕ станет Мальта (ожидается, что официальное объявление последует в конце недели). Перед этим РФ наложила вето на кандидатуру Эстонии. Очень ли плохим сигналом для Украины и для других соседей РФ является это решение, означает ли оно, что среди ведущих стран Запада есть те, кто считают, что с РФ надо договариваться и иногда идти ей на уступки? Или же не стоит преувеличивать значение этого решения, ОБСЕ - сейчас далеко не самый важный инструмент по обеспечению безопасности?