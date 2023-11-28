Цахкна: место Лаврова не за столом ОБСЕ, а под специальным трибуналом

«Место Лаврова - под специальным трибуналом, а не за столом ОБСЕ. В течение последних двух лет мы видели, как Россия, член ОБСЕ, продолжает жестоко осуществлять полномасштабную агрессию и геноцид в Украине и депортировать тысячи детей, - заявил Цахкна, присутствуя на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. - Агрессия России против своего независимого и мирного соседа Украины нарушает международное право, а также является атакой на ОБСЕ и ее фундаментальные ценности».

Министр иностранных дел Цахкна решительно осудил решение разрешить министру иностранных дел России Сергею Лаврову принять участие в заседании ОБСЕ. «Россия использует эту возможность для распространения своей пропаганды и ослабления единства Запада. Во время встречи ОБСЕ в Скопье российская военная машина убивает невинных украинцев и депортирует детей, не моргнув глазом», - заявил Цахкна.

«Участие Лаврова сводит к минимуму ответственность России за отвратительные преступления, которые она продолжает совершать. Эстония не может сидеть за столом с агрессором и нести ответственность за последствия, к которым может привести участие Лаврова. Это противоречит нашим основным принципам», - сказал министр.

Цахкна подчеркнул, что сейчас необходимо безоговорочно остановить агрессию, вывести российские войска с оккупированных территорий, компенсировать разрушения и привлечь преступников к ответственности. Однако нет никаких признаков того, что Россия вообще рассматривает возможность поведения в соответствии с международным правом и принципами ОБСЕ.

«ОБСЕ была создана для построения европейской безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира. Своими беззаконными и жестокими действиями Россия снова и снова доказывает, что она не является партнером Европы в области безопасности. На самом деле Европа сейчас нуждается в защите от России, - подчеркнул Цахкна. - Эстония готова продолжать сотрудничество, чтобы сохранить основные ценности ОБСЕ и противостоять российской агрессии».