Купание в Нарове закончилось для моржа штрафом

Rus.Postimees.ee112Купание в Нарове закончилось для моржа штрафомBNS28 ноября 2023, 13:32FacebookCommentsФото: Aivo PetersonПограничники обнаружили в понедельник на реке Нарова мужчину, купавшегося там, где это делать запрещено, и оштрафовали его.Пограничники подозвали мужчину на берег, где он объяснил, что занимался зимним купанием и не знал, что освежаться в этом месте запрещено.Нарушителю разъяснили правила купания и передвижения на пограничном водоеме и оштрафовали на 80 евро.FacebookCommentsКлючевые слова пограничникиНарварека нарвакупание Pекомендуем