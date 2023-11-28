Вт, 28.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Купание в Нарове закончилось для моржа штрафом

BNS
Facebook
Comments
Фото: Aivo Peterson

Пограничники обнаружили в понедельник на реке Нарова мужчину, купавшегося там, где это делать запрещено, и оштрафовали его.

Пограничники подозвали мужчину на берег, где он объяснил, что занимался зимним купанием и не знал, что освежаться в этом месте запрещено.

Нарушителю разъяснили правила купания и передвижения на пограничном водоеме и оштрафовали на 80 евро.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх