Глава МИД Литвы: мы ждем, пока в войне России против Украины произойдет Перл-Харбор

Запад не рассматривает войну России против Украины как непосредственную угрозу, ожидая, что произойдет аналогичное Перл-Харбору потрясение, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Параллель с неожиданным нападением японцев в 1941 году, когда гибель более 2,4 тысячи американских солдат побудила Соединенные Штаты принять участие в боевых действиях Второй мировой войны, министр провел в ходе дискуссии на внешнеполитическом форуме в Берлине во вторник.
«Мы до сих пор не позволяем себе думать, что эта война касается нас – но не в ценностном смысле, что мы сражаемся, потому что это правильно, потому что это правильная война – а стратегически, что речь идет о нас, что Россия пытается ослабить Запад. Это значит, что если Украина не выстоит, потери будут наши», - заявил министр в ходе дискуссии.
Он отметил, что Запад недостаточно открыт и честен в отношении того, что на самом деле означает российско-украинская война, и предположит, что это может быть связано со страхом эскалации.
«В большинстве случаев мы пытаемся представить это как региональную, все еще далекую проблему, которая нас совершенно не затрагивает. Это большая политическая проблема, которая должна быть в центре дискуссий, - полагает Ландсбергис. - Как человек, интересующийся историей, я боюсь, что мы ждем Перл-Харбора. Мы уже прошли все этапы, но считаем, что раз Перл-Харбора не случилось, то все хорошо. Однако все не так хорошо».
По его словам, это лишь вопрос времени, когда «придется принимать действительно очень трудные решения» и будем ли мы к ним готовы.
«Если бы мы были уверены и ваши избиратели были уверены, что это уже Перл-Харбор, вы бы послали все, что у вас есть, чтобы этого не произошло, чтобы защитить себя, защитить Берлин, защитить Вильнюс, защитить границы, а также Киев, как вы бы защищали свою страну», - добавил министр.
Глава литовской дипломатии открыл во вторник Берлинский внешнеполитический форум вместе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
В своем выступлении Ландсбергис отметил, что кризисы, возникающие в разных частях мира, взаимосвязаны, поскольку «они выгодны тем, кто выигрывает от хаоса и демонтажа международного порядка, основанного на правилах».
Он предупредил, что и другие недемократические лидеры также наблюдают за ситуацией в Украине и реакцией Запада, оценивая, какая была бы реакция на их действия, если они решат «исправить ту или иную государственную границу» или решить вопрос меньшинств.
Министры в ходе дискуссии также затронули вопросы безопасности и обороны, в том числе дислокацию немецкой бригады в Литве, поддержку Украины, расширение ЕС и другие темы.
В ответ на вторжение России в Украину Берлин обязался к 2027 году перебросить в Литву армейскую бригаду. В свою очередь, Вильнюс пообещал подготовить для этого необходимую инфраструктуру.
Говоря о дислокации в Литве бригады, Ландсбергис заявил, что в Литве это рассматривают как «стратегическое решение, стратегическое изменение», сравнивают его со знаменитой речью тогдашнего президента США Джорджа Уокера Буша в 2002 году, и с прозвучавшим во время этой речи обещании, что «те, кто выберет Литву своим врагом, станут врагами США».
Бербок заявила, что Германия, будучи одной из сильнейших стран Евросоюза, чувствует, что должна взять на себя ответственность за безопасность других, как когда-то заботилась о собственной безопасности.
«Это также означает размещение бригады в Литве. Это означает активное участие в оказании помощи Украине, это также означает, что мы не говорим, что мы не можем ничего сделать на Ближнем Востоке, потому что в нашем обществе большие волнения, но мы делаем то, что, по нашему мнению, может помочь принести мир на Ближнем Востоке», - отметила министр.
Она подчеркнула, что это несмотря на заявление Верховного суда Германии о том, что правительство нарушило правило ограничения на займы, закрепленное в Конституции страны, и что государственный долг не может превышать 0,35% от ВВП, страна выполнит свои обязательства относительно бригады и поддержки Украины.
«Я и министр обороны ясно заявили, что не будем снижать помощь Украине», - подчеркнула Бербок, отметив, что это инвестиция в безопасность самой Германии и в мировое будущее, основанное на соблюдении правил.
Литва постоянно выражает поддержку членству Украины в ЕС на всех международных встречах. В середине ноября Еврокомиссия рекомендовала ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы и предоставить Грузии статус кандидата, который еще должен быть одобрен лидерами стран ЕС.