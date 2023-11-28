Глава МИД Литвы: мы ждем, пока в войне России против Украины произойдет Перл-Харбор

Параллель с неожиданным нападением японцев в 1941 году, когда гибель более 2,4 тысячи американских солдат побудила Соединенные Штаты принять участие в боевых действиях Второй мировой войны, министр провел в ходе дискуссии на внешнеполитическом форуме в Берлине во вторник.

«Мы до сих пор не позволяем себе думать, что эта война касается нас – но не в ценностном смысле, что мы сражаемся, потому что это правильно, потому что это правильная война – а стратегически, что речь идет о нас, что Россия пытается ослабить Запад. Это значит, что если Украина не выстоит, потери будут наши», - заявил министр в ходе дискуссии.

Он отметил, что Запад недостаточно открыт и честен в отношении того, что на самом деле означает российско-украинская война, и предположит, что это может быть связано со страхом эскалации.

«В большинстве случаев мы пытаемся представить это как региональную, все еще далекую проблему, которая нас совершенно не затрагивает. Это большая политическая проблема, которая должна быть в центре дискуссий, - полагает Ландсбергис. - Как человек, интересующийся историей, я боюсь, что мы ждем Перл-Харбора. Мы уже прошли все этапы, но считаем, что раз Перл-Харбора не случилось, то все хорошо. Однако все не так хорошо».