Крупные игроки ювелирного бизнеса объединяются

AS Given Jewellery заключила соглашение о приобретении SIA Grenardi, розничной сети ювелирных изделий, специализирующейся на люксовых брендах, и ее дочерней компании OÜ Grenardi Group Estonia. После сделки AS Grenardi Group станет одной из крупнейших ювелирных розничных сетей в Эстонии с 16 магазинами.