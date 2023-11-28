Крупные игроки ювелирного бизнеса объединяются

AS Given Jewellery заключила соглашение о приобретении SIA Grenardi, розничной сети ювелирных изделий, специализирующейся на люксовых брендах, и ее дочерней компании OÜ Grenardi Group Estonia. После сделки AS Grenardi Group станет одной из крупнейших ювелирных розничных сетей в Эстонии с 16 магазинами.

Покупка будет профинансирована акционерами компании на большую часть суммы сделки, что увеличит акционерный капитал группы на 6,2 млн евро. Точная сумма сделки будет определена на момент ее подписания, которое запланировано на 1 декабря.

Given - крупнейшая розничная сеть ювелирных магазинов в странах Балтии, предлагающая ювелирные изделия в 75 магазинах, включая 46 магазинов в Латвии, 13 в Эстонии и 16 в Литве. В каждой балтийской стране также есть интернет-магазин Given.

Grenardi - ведущий ритейлер ювелирных изделий класса люкс в Латвии и Эстонии. В ассортименте Grenardi представлены коллекции всемирно известных ювелирных брендов и эксклюзивных ювелирных дизайнеров. В настоящее время компания владеет четырьмя магазинами в Латвии и тремя в Эстонии, а также интернет-магазинами в обеих странах.

«Слияние Given и Grenardi - это следующий шаг в нашей стратегии роста, - сказал Гиртс Рудзитис, генеральный директор Given. - Цель Given - стать ведущей розничной сетью доступных повседневных ювелирных изделий в странах Балтии. Теперь мы укрепляем наши лидерские позиции и становимся ведущим розничным продавцом брендовых ювелирных изделий класса люкс в регионе».